宝宝走路姿势怪怪的？当心会影响长个！

最近，有宝妈在后台反应，说自家宝宝走路姿势一直怪怪的，要不要纠正过来？

在这里，育姐必须要给大家敲个警钟，孩子走路姿势怪还真的要重视，要知道，不良的走路姿势可是会影响长个的！如果你家宝宝走路姿势是以下几种，必须要抓紧时间纠正了：

1.走路像螃蟹

影响：妨碍脑部血液循环，妨碍长高

宝宝走路时有“内八字”现象，走路时好像一只“小螃蟹”。

刚学会走的宝宝采用两脚向内，像螃蟹一般的走路姿势，很普遍。在刚开始的几年里，宝宝走路时，脑袋会向前探，导致其两脚朝内。等到3岁左右时，宝宝大腿和小腿肌肉已经发育完善变得结实后，这种“内八字”的走路姿势也就不存在了。

宝宝走路时双脚一直向内，可以在他坐在地上玩时，让他盘腿坐，不要让他叉着腿坐。也可以买硬帮鞋给他穿，这样要不了1年，就可以纠正他走路内八字的姿势。

值得注意的是，走路“内八字”会影响到胃、胆和膀胱经络。而这些经络分布在脊柱附近，脊柱附近气血不顺畅，妨碍大脑正常的血液循环，进而就会影响身高增长。

2.走路像鸭子

影响：扁平足拉低长个速度

如果你发现宝宝走路一摇一摆，像个小鸭子似的，这多半是平足，这其实是生理问题。

宝宝需要通过走路，来锻炼脚底肌肉，这样才能练出现弧形，而95%的宝宝在5岁前脚底会形成弧度。

但是，如果宝宝是扁平足，在站立或行走时会就会受到影响。通常而言，扁平足的宝宝不能站很久，也不能走很多的路。长此以往就会导致宝宝日常运动量不足，不利于长个。

想要预防扁平足，平常可以多给宝宝骑三轮车或者平衡车，帮助脚底弧度的形成。

3. 走路跌跌撞撞

影响：应及时排除骨架结构问题

很多宝宝学会走路后，走路总是会跌跌撞撞的，这很正常，因为小家伙们大概还需要3-6个月方能很好地控制步态。没有跌跌撞撞的过程，是无法控制好自己的脚部。在这过程中孩子还会经常跌跤，这是因为他的肌肉还不够结实。另外，宝宝也正在学习如何保持平衡，他的内耳还需要一段时间记录全部参数。

但是如果宝宝到了两岁，走路还是跌跌撞撞，就要警惕了，建议及时去医院查一查。如果没有查出神经方面的异常，就去骨科看看，以排除骨架结构方面的问题。如果宝宝骨架结构发生异常，势必会对长高有影响。

4.夹腿走路

影响：不愿走路长不高

有的妈妈发现，自家宝宝不喜欢走路，走几步路就要妈妈抱。遇到这种情况，就要小心孩子是不是有“大屁股综合症”。

宝宝走路时两条腿呈X型，总是夹着大腿走。这种现象通常在不喜欢运动、不爱走路的宝宝中比较多见。

宝宝不喜欢走路，不爱做运动，说明他日常运动量不足，就会影响长个。大家如果发现宝宝有这种现象，应及时予以纠正。

通常来说，宝宝只要经过一定时间的锻炼，或者在8岁时参加一些体操锻炼，就可以纠正这种不太雅观的走路姿势。

5.走路像西部牛仔

影响：长期缺钙不利于身高增长

有的孩子走路时，两条腿总是叉开，像个括号一般，远远看过去好像西部牛仔。

宝宝两岁前有这种现象，就不用太担心。但如果两岁后依旧如此，说明宝宝有可能是缺钙了，应及时进行干预。

钙是人体保持正常发育必需的微量元素，宝宝缺钙会导致全身钙磷代谢发生异常，钙质无法正常附着在骨骼的生长部分，会导致骨骼畸形。因此，大家要警惕这种情况，千万不要大意！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)