【育网辟谣】奇葩“觉”学大赏，你中招了吗？

众所周知，优质睡眠对于宝贝的健康成长至关重要。为了让宝贝能够每晚安睡，妈妈们也是绞尽脑汁，但往往会被固执于传统育儿经的长辈或是热心过度的亲朋好友往坑里带，今天我们就来扒一扒那些奇葩“觉”学，看看你是否也中招啦~

真相：抱睡会影响宝宝骨骼发育，还易形成依赖。

抱着宝宝睡，确实会让宝宝心理上感受到父母的爱，获得满满安全感，快速入睡。但是，婴幼儿期的骨骼发育还未成熟和定型，抱着睡会让宝宝的脊柱长期处于弯曲的状态，时间长了就会有驼背的危险。

而且如果宝宝习惯了父母的抱睡，那么就会形成依赖心理，这种依赖心理会延长宝宝的入睡时间，更容易造成入睡困难，父母应该要学会训练宝宝养成独立入睡的习惯。

真相：累崩溃更难入睡，还会出现”闹觉”。

宝宝玩太累入睡就会更加困难，常常很难安抚，宝宝越困越哭闹，会越哄越难。虽然累到极致最终一定会睡着，减轻了负担。但基本是闹到最后突然一下子睡着，入眠突然发生，这是不健康的崩溃式入眠。

所以，对于那些难入睡的宝宝来说，更不能等到他太累了才哄睡，这只会越哄越难。

真相：白天睡不好，晚上更难睡得安稳。

其实宝宝的睡眠问题也是和吃自助餐一样，不是说你前面两顿不吃，第三顿就能全补回来，这个也是有容量的。白天可以留点给晚上睡，但若你过多剥夺了白天的睡眠，晚上反而会睡不好，闹觉。因为如果宝宝白天非常困倦的话，体内会释放出一种脑中枢神经的化学物质，导致宝宝夜里入睡更加困难，或者非常容易频繁醒来。

真相：越安静反而更容易受到惊吓。

有些父母为了让宝宝好好睡觉，就要求全家都调成静音模式，关掉电视、手机、灯，不能发出一点声音，走路也要轻手轻脚。

但实际上宝宝的适应能力非常强，有点声音对宝宝来说更有安全感，若宝宝经常在绝对安静的环境下睡觉，要是有一点风吹草动就会让宝宝惊醒，那就更容易受到惊吓了。

真相：添加辅食后还可能一样频繁夜醒。

很多父母都很着急给宝宝加辅食，认为只要添加辅食后，睡前来点米粉，吃饱饱的就不会频繁夜醒吃母乳了，然而事与愿违，宝宝加了辅食跟没加辅食一样夜醒频繁，只不过第一次醒来的时间从凌晨一点变成了凌晨两点。

其实宝宝睡前不能吃太饱，容易消化不良，小宝宝睡前应该喝些奶，易消化，不会给肠胃造成负担，宝宝肠胃舒适，才能睡得更香。

真相：吃太饱会导致宝宝消化不良，更难以入睡。

很多父母认为只要睡前给宝宝吃饱，给他充足的饱腹感就能睡得更长更香。但其实，宝宝由于肠胃没有发育完全，睡前吃太饱很可能会产生消化不适的情况，进而影响宝宝的睡眠。

父母要学会给宝宝合理规划饮食时间和食用量，切勿随意增减。睡前不要让宝宝吃油炸、易胀气的食物，可以吃易消化、热量低的食物；睡前别喂太多水，影响宝宝睡眠质量。睡前2-3小时可以喂宝宝喝100ml左右的温奶，这样宝宝的身体会得到很好的放松和满足感，睡眠自然会更好。

End：结束语

好的睡眠要从各方面养成，培养宝宝独立入眠的习惯，给宝宝创造合适的入睡环境，睡前饮食也是关键的一点。宝宝吃得好，消化好，睡眠就好，睡前一杯温奶也有助于促进宝宝睡眠哦。关于宝宝睡觉的真相，妈妈们都get了吗？

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