【育网辟谣】这些有关宝宝发育迟缓的谣言，你还在当真理吗？

育儿之路也是为人父母的一次修行！在孩子的成长发育过程中，很多宝妈的育儿经验来源，无非是自我的摸索，过来人、长辈的言传身教，或是从其他渠道道听途说！有些宝宝明明是发育迟缓，但有些“过来人”确告诉你这是好事！单纯的父母还信以为真，反而错过了黄金恢复期。本期《育网辟谣》，小编就带领大家一起排坑~

真相：错！孩子说话晚无关富贵，而是发育迟缓的表现。

“贵人语迟”其实出自《论语·里仁》，原句是“贵人语迟，敏于行却不讷于言，泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬”。其意思是真正的君子，做事谨言慎行，不轻易开口。然而到了现代，就常被误解为说话晚的人是“贵人”的意思，毫无科学依据。

孩子的语言敏感期非常短，特别是1-2岁是语言发育极其关键的阶段。对于大人的呼喊、指示都能清楚明白，且给予回应，完成大人所交代的任务。若孩子没超过两岁，说话较晚，父母也不必太担心，继续观察，并且多多给予语言刺激，常常鼓励孩子。

若宝宝超过两岁，还不会说话或者说话很少，那就要考虑是否是发育迟缓问题，此时就要及时去医院检查，必要时需要配合医生进行干预和训练。

真相：错！走路早晚不影响福气，但会影响发育。

常听老一辈人说，宝宝走路晚是“有福之人”，以后会“大富大贵”，具体原因不得而知。

其实孩子发育的每个阶段，都是有一个次序的，从翻身、坐立、爬行、站立、走路，一步一步来。一般来说，大部分孩子会在十个月到一岁半之间学会走路，太早或者太晚都不是太好。家长们要随时关注，若孩子迟迟不会走路，家长就要及时带孩子就医，以免耽误了宝宝的成长。

其实爬行是宝宝走路之前必备的一个过程，只要爬得好了，那么全身各方面都得到了充分的锻炼，那么走起路来也是水到渠成的事。平时在跟孩子互动的过程中，也要更多的引导和鼓励孩子，让他有充分的兴趣去学习走路。同时也要注重孩子腿部力量的锻炼，注意日常钙质的补充，这样孩子的骨骼发育才会更好，这对于学步也能启到很好的促进作用。

真相：错！身高七分天注定，三分靠打拼，营养、睡眠、运动一个不能少。

有些家长发现自家宝宝好像比同龄宝宝身高矮了点，但大多会觉得很正常，毕竟是靠父母的遗传。但其实遗传只是一部分因素，后天因素足以让结果向着“意料之外”发展。包括营养、睡眠、运动等。要是后天做的好，能给孩子身高“锦上添花”！若做不好，那就会给孩子拖后腿啦。

家长每天可以带着孩子运动20分钟，年纪小的可以做户外跑、跳等运动，大一点宝宝可以打篮球，跳绳、游泳等运动。每天睡觉要早于22点，睡眠时间1-3岁的孩子应保持12-14小时，4-6岁保持11-12小时，7-10岁保持10小时，10-14岁保持9小时。同时均衡饮食是王道，要保证钙、磷、蛋白质等的供应。

可能很多爸妈还不了解生长发育缓慢的具体症状，其实主要就是这四点：体格、运动、语言和智力，最明显的是身高体重、头围胸围比同龄孩子相差很多。其次就是运动发育也明显落后于同龄人。若孩子得不到及时的矫正和治疗，这对于孩子最终的体重和身高都会形成严重影响，孩子会出现矮小症、营养不良等，严重影响生长发育问题，对后期孩子的自理能力和社会适应能力都会造成严重影响。

育儿无小事，宝宝的每一个表现，父母都不能大意，若发现宝宝有类似症状，除了需要去医院做检查之外，还要重视儿童的营养搭配，合理膳食。多给宝宝补充蛋白质，比如鱼肉蛋奶和豆类食品，及时补充营养。除此以外，还可以适当使用儿童营养品。

有关宝宝的发育问题，妈妈们切勿掉以轻心，一定要选择正确的育儿方式，不要轻信“经验之谈”，科学育儿更靠谱！

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