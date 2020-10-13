孩子看不到妈妈就闹？这几个方法值得学习

宝宝在面对分离时产生分离焦虑是情绪发展的一个正常阶段，当宝宝们开始能够理解“事物不在眼前却依然存在”这件事之后，就可能会出现分离焦虑。在这个阶段，大多数宝贝都会对与父母分离而感到焦虑和难过。如果将这种分离焦虑用进化的观点解释，那么就是：没有自我保护能力的宝宝们会因为离开了保护和照顾自己的人，而产生极大的不安全感，从而导致情绪上的焦虑。

无论如何，对于宝宝和父母来说，分离都是难过的。但父母们也不要担心，分离焦虑症终会随着孩子年龄的增长而减轻，也可以采取一些措施来缓解这种焦虑。

分离焦虑一般什么时候出现？

早在6或7个月的时候，宝宝就可能会表现出分离焦虑的迹象，但对于大多数宝宝而言，这种情绪的高峰期在10到18个月之间，并在宝宝2周岁后逐渐缓解。最常见的是，当父母离开孩子去上班或出差时，或者是在夜间宝宝身边无人陪伴时，会表现分离焦虑。

家长应该如何帮助宝宝？

可以采取多种措施来帮助宝宝缓解分离焦虑：

1.将宝宝托付给与宝宝熟悉的人。如果你必须离开宝宝（例如，当你重返工作岗位时），请尝试将宝宝带给他已经熟悉的家人，比如爷爷奶奶、外公外婆。宝宝可能仍然会很抗拒，但是当他与熟悉的人在一起时，也会更能适应分离。

2.如果是把宝宝交给他比较陌生的人，比如保姆，那么就需要让保姆和你一起照顾宝宝一段时间，让宝宝逐渐适应对方，与对方产生依赖感，逐渐建立起习惯。

具体有以下一些措施：

比如在家里的时候，可以由着宝宝自行爬到另一个房间（保证安全的情况下），然后等待几分钟再去找宝宝。你还可以告诉宝宝你要离开房间，并且告诉宝宝你要去的地方，以及约定好马上会回来陪他。再比如可以与保姆带着宝宝一起出行几次，建立彼此间的信任。

3.离开宝宝的时候，你可以亲吻并拥抱宝宝。告诉他你要去哪里以及什么时候回来，但注意告别的时间不要过长，最好不要趁宝宝不注意偷偷离开，因为如果宝宝认为是突然消失的话，只会变得更沮丧。并且注意不要反复返回去确认宝宝的情况，这样会让您托付的人很难与宝宝互动。一开始的时候，离开宝宝的时间尽量不要超过一个小时。随着你和宝宝对保姆或育儿环境的熟悉，可以逐渐延长时间。

父母该怎么调整情绪？

面对宝宝的哭闹，宝爸宝妈们产生情绪都是很正常的。要提醒自己，去理解宝宝，更好地帮助宝宝缓解这种焦虑感。分离焦虑是很正常的心理现象，这意味着宝宝正在学习去信任父母，这也是通往独立的道路上的重要一课。

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