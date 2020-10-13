宝贝害怕洗澡怎么办？看看歪果仁的机智做法

很多家长都发现宝宝很害怕洗澡，许多儿童很讨厌脸蛋沾到水的感觉，或者会因为担心被下水道冲走而感到害怕，又或者会因为不小心在水里撒尿了而感到害怕。小编搜集了外国妈妈的宝贵经验，来参考一下吧：

1.制造肥皂泡泡

“当我的女儿突然开始讨厌洗澡时，我们尝试给她一些新的玩具、给她唱新的歌曲，可都收效甚微。有一天，她在帮我洗碗的时候玩起了肥皂泡，我就想到在浴缸里给她制造很多泡泡，结果女儿就喜欢上洗澡了。”

“当我用洗发水的泡泡把孩子的头发捏成有趣的形状时，他们在镜子里看到就会觉得很有趣，也就不会反感洗澡啦。”

2.将浴缸变成艺术区

“我买了一些蜡笔，今天我的孩子洗澡花了30分钟，全程都没有大惊小怪和哭泣。她挺开心的，一直在整个浴缸和墙壁上涂涂画画。这些涂鸦痕迹都可以用水清洗，只要事后用海绵清理一下就好了。”

“我发现可以用泡澡球让浴缸里的水变成各种颜色，我的儿子还喜欢将几种颜色混合起来，他再也不害怕洗澡了。”

3.用最喜欢的玩具沐浴

“我的儿子有两只塑料小猴子和他一起洗澡，每当我先给猴子玩具洗完澡，就会跟儿子说：‘好了，下一个轮到你啦！’，这样他就不会再哭闹了。”

“我2岁的女儿特别不喜欢洗澡，后来我买了一个兔子形状的洗浴海绵，跟女儿说兔子在浴室里等着她，这样她就会迫不及待地想去跟兔子朋友一起洗澡啦。”

4.和孩子角色扮演

“我和女儿一起洗澡，假装让她先给我洗头发，我们再交换，这样在游戏中就解决了她不愿意洗头发的问题。”

5.盖好排水口

“当我发现女儿可能是因为看到下水管道口而担心被吸进去之后，我在给她洗澡的时候就不会让她看到拔掉塞子让水流掉的场景，还会在塞子的地方用别的毛巾盖住让她看不到。”

6.用毛巾或杯子冲洗头发

“我儿子很害怕脸上沾到水，所以我就用一块毛巾来给他擦洗头发，这虽然花费的时间更长，但这样他就不会因为害怕而哭了。”

“我买了一些用来洗澡的杯子，接水来冲洗我女儿的头发，这样就不用拿莲蓬头直接冲洗她的头发了。”

7.戴淋浴帽

“孩子很害怕自己脸上沾到水，所以我在网上找到了一套淋浴遮板。当不得不洗头发时，遮板可以帮助减少她脸上约90％到95％的水。女儿很开心，又开始爱上洗澡了。”

8.尝试用儿童淋浴喷头

“我23个月大的女儿开始害怕洗澡时，我买了一个儿童淋浴喷头和一个浴垫。淋浴喷头看起来像一只河马。我将它连接到浴缸龙头上，水就会从河马的嘴里喷出来，女儿觉得很有趣再也不害怕了。

9.装饰浴室天花板

“我18个月大的孩子很讨厌水和洗发水进眼睛里，于是我们从天花板上悬挂了她最喜欢的蝴蝶玩具，现在，每当她开始介意水进入眼睛，我们就会说：‘看蝴蝶！’，你也可以挂上喜欢的海报或照片，或任何能引起孩子注意的东西。”

10.循序渐进慢慢来

“当我女儿表现出对洗澡的反感时，我就让女儿先把玩具放在干燥的浴缸里让她玩，然后一点点的加水，直到后来渐渐越加越多，她也就适应了。”

“当我儿子在玩沐浴的玩具时，一开始我必须和他一起坐在浴缸里，后来渐渐地，我开始缩短在浴缸里的时间，现在我已经可以坐在浴缸边缘，双臂伸进去帮他洗了。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)