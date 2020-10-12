男子怀疑老婆出轨，杀死妻子手提人头去自首

据ndtv网报道，近日，印度一名男子跟妻子吵架时，一怒之下用一把尖刀将妻子杀死，还砍下了她的头颅。随后，这名男子提着头颅，经过一个闹市去警局自首。

丈夫杀死妻子砍下头颅，相关视频在网上疯传

据了解，这起骇人听闻的杀人案发生在印度北方邦班达市巴贝鲁镇。杀人男子名叫钦纳·亚达夫，38岁，他的妻子名叫维玛拉·亚达夫，35岁。

10月9日上午7:30左右，因怀疑妻子出轨邻居，钦纳和维玛拉发生了激烈的争吵。在争吵过程中，愤怒的钦纳取出一把尖刀杀死了维玛拉，还砍下了她的头颅。随后，钦纳一手拿着杀人凶器，一手提着维玛拉的头颅，经过一个市场去警察局自首。

路过市场时，有很多人看到了钦纳手提头颅，感到非常害怕，但也有人将这惊悚画面拍了下来，并上传到社交媒体上。目前，这段惊悚的视频已经被疯传起来。

警方着手调查，印度针对妇女犯罪高发

钦纳交代称，妻子维玛拉因为和邻居有染，罪不可恕，于是杀了她。警方立即收缴了钦纳的作案工具，并赶往案发现场给维玛拉收尸。随后，警方将维玛拉的尸体送到法医处进行尸检。

目前，警方正在审讯犯罪嫌疑人钦纳，这起杀人案的调查仍在持续进行中。警方要在查清案件的全部细节后，才会出具结案报告。

据悉，近几年以来，印度针对妇女的犯罪呈持续上升态势。根据印度国家犯罪统计局（NCRB）最新报告显示，2019年针对妇女的犯罪案件在40万起以上，高于2017年的35.9万起和2018年的37.8万起。今年受新冠疫情影响，印度数次进行封锁，但封锁期间，犯罪案件并没有减少。前不久，印度北方邦发生大规模游行示威，抗议针对女性的犯罪。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)