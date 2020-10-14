“感冒横行”，给孩子吃什么可以预防？

最近，气温骤降，空气干燥，身体薄弱的人尤其是小孩子很容易患上感冒等呼吸道疾病。其实，想要让孩子远离感冒也是有方法的，只要从吃上入手！我们一起来看看都有哪些食物：

1.菌藻类食物

一些常见菌藻类食物中含有大量人体必需的微量元素和常量元素，比如，碘、磷等。孩子多吃菌藻类食物可以提高身体免疫力，增强体质。

可以给孩子吃海带、紫菜、银耳、猴头菇、香菇等菌藻类食物。这里要特别说明一下，市场上出售的海带有以下三种：盐干、淡干和湿海带海带丝。而盐干或淡干海带丝在烹饪时一定要先放在水里浸泡。

2.润燥食品

冬天空气干燥，大家要多给孩子吃润燥食品，有助于保持身体健康，比如萝卜就很不错。

萝卜除了能行气，还能润喉清嗓、除燥生津、降气开胃、化痰止咳、清凉解毒。民间有句俗语：“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”，说的就是萝卜具有很好的保健作用。萝卜的吃法多种多样，既可以生吃，也可以炒菜做汤。

3.蔬菜

圆白菜、大白菜、生菜、油菜等绿叶蔬菜中含有的维生素含量较高，大家可以让孩子多吃。

另外，马铃薯、白薯等薯类食物中含有大量的维生素A、维生素B、维生素C，其中红心的白薯还富含胡萝卜素，也应让孩子多吃一些。

4.膳食纤维含量较高的食物

膳食纤维可以调节人体的吸收和排泄功能，保持大便通畅，有助于排出体内毒素。除此之外，膳食纤维还具有控制体重的功效。

膳食纤维在粗粮和豆类食品中含量丰富，大家要让孩子多吃~

粗粮：麦片、小米、玉米、燕麦等。

豆类食品：红小豆、黄豆等。注意哦，黄豆吃多了容易胀气，所以不妨让孩子多吃腐竹、豆干、豆芽、豆腐等食品。

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