到底何时能给娃吃盐？答案没那么简单

越来越多的妈妈认识到孩子不能过早吃盐，否则会影响到身体健康和正常发育。但是孩子到底什么时候能吃盐，生活中常有不同的说法。今天，我们就来揭晓正确答案。

Δ 宝宝何时能吃盐？

宝宝一岁前，不应在他的辅食中添盐，以免对他的肾脏造成损伤。宝宝出生后的前6个月，每天需要的盐不到1克，完全可以通过配方奶粉或母乳获得。7-12个月时，宝宝每天需摄取的盐在1克左右；1-3岁宝宝每天需摄取的盐在2克以下（相当于每天0.8克的钠）。

宝宝的味蕾需要后天培养，大家要让他品尝各种各样食物的天然味道，这样才能让孩子喜欢吃谷物、水果、蔬菜等，为将来饮食习惯的培养和口味形成打下坚实基础。至于调味品，不建议大家让宝宝过早品尝。

盐是大部分人最早接触的调味品，其实从生理需要的角度而言，宝宝无需过早吃盐。过早吃盐会让宝宝习惯吃咸味的食物，对没有咸味的食物提不起食欲，养成偏食、挑食的坏习惯。

Δ 宝宝吃盐过多的危害

氯化钠是食盐的主要成分，它具有调节体内电解质平衡的作用。但是过度吃盐不利于身体健康，特别是婴幼儿。

1.降低抗病能力

摄入过多食盐会使口腔粘膜上皮细胞的繁殖受到抑制，降低唾液分泌量，并且减少唾液中溶菌酶的数量。溶菌酶具有抗病毒、抗菌和消炎的作用，霉菌酶的数量减少会降低宝宝的抗病能力。

2.导致菌群失调

盐具有渗透的作用，宝宝摄入过多盐后，呼吸道中的正常菌群会被杀死，导致菌群失调，进而诱发疾病。

3.增加肾脏负担

宝宝的肾脏功能还没有发育完善，而食盐在代谢过程中需要肾脏参与，吃盐过多会增加肾脏的代谢负担。

4.加重心脏负担

摄入过多食盐，会导致血液渗透压上升。为了维持正常的渗透压，人体会自主进行调节，增加血容量，无形中加重了宝宝的心脏负担。

5.影响味觉发育

宝宝的味蕾很敏感，吃过咸食物，会让他养成爱吃咸味的饮食习惯，并且很难纠正过来，严重影响味觉的正常发育。宝宝口味重有可能影响一生，增加他以后患高血压的风险。

Δ 宝宝每天需要摄入多少盐

不满1岁的宝宝：辅食中无需额外添盐。天然食物中含有的盐完全可以满足宝宝身体发育所需。

1-3岁宝宝：食物中可以添加少量食盐，但每天的添加量不应大于2克。

Δ 这些隐形盐，大家一定要警惕

生活中，很多食物含有隐形盐，会让你的宝宝在不知不觉中摄入大量的盐：

1.快餐

炸鸡、汉堡、披萨等快餐类食物是根据成人的口味调节咸淡的，其中的含盐量远超宝宝的需要。

2.零食

薯片、海苔、话梅、肉干等零食深受宝宝们的欢迎，但这些零食中含盐量很高。

3.加工肉制品

熏肉、火腿、香肠、腊肉等肉制品在生产过程中需要添加大量食盐，别给宝宝吃。

4.酱菜

豆瓣酱、甜面酱、腐乳、榨菜、咸菜、辣酱等酱菜类食物中的含盐量较高，不宜让宝宝多吃。

5.调味品

味精的主要成分是谷氨酸钠，鸡精的主要成分是核苷酸二钠，这两种成分都是钠盐，宝宝摄入过多不利于身体健康。酱油的主要成分是氯化钠，和食盐的主要成分是一样的。

另外，沙拉酱、咖喱卤、汤料等也含有一定量的盐，不建议让孩子多吃。

6.其他

奶酪特别是再制奶酪，含有一定量的隐形盐。苏打饼干调味时，不但要添加食盐，还要添加碳酸氢钠，而碳酸氢钠也是钠盐的一种。

Δ 如何科学控制宝宝食盐量

控制宝宝吃盐量，大家要做到以下几点：

1.巧用食物的天然味道

虾皮比较鲜，大家可以将它压碎后放入宝宝的汤、蛋羹里或粥里，代替食盐，这样既增添了口味，又避免了过量摄入食盐，营养又健康。

2.不要用成人口味当标准

宝宝的食物要单独烹饪，不要让他过早地和大人一起进餐。与成人相比，宝宝对食盐的敏感度较高，不要用大人的口味衡量食物的咸淡，以免导致宝宝摄入过多食盐。

3.要让宝宝少接触隐形盐

上文提到的含有“隐形盐”的食物一定要让宝宝避开。要特别注意的是，薯片等膨化食品主要是靠味精、食盐调味来吸引宝宝，多吃不但不利于身体健康，还会让他养成高盐的饮食习惯。

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