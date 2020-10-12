怀孕后，要小心盆腔器官脱垂！

最近，有个孕妈在后台求助，说自己已经怀孕7个月，最近产检时医生说她有膀胱脱垂，这让她很是着急。确实，怀孕生子后，盆腔器官脱垂是女性不得不面对的一个问题，我们一起来了解下吧：

盆腔器官脱垂

盆腔器官脱垂是一个通用术语，用于描述骨盆和阴道区域器官周围支持组织的任何松弛。这种情况是由于女性身体的变化而发生的。

通常有三个方面受到影响：

1.子宫-被称为子宫脱垂

2.阴道后壁-被称为直肠膨出

3.膀胱-称为膀胱膨出

有几个因素会增加女性脱垂的风险。怀孕是一个众所周知的危险因素，使妇女容易发生脱垂，尽管通常发生在分娩后。而慢性便秘和遗传因素也会增加女性患病的风险。

盆腔器官脱垂只能剖腹产？非也

子宫和怀孕的压力是导致脱垂的主要原因。虽然顺产的妇女也可能有轻微的风险增加，但不能因此有而去考虑剖腹产，要知道分娩后，这些症状可能会有所改善。

据估计，40-50%的绝经后女性有一定程度的脱垂，尽管许多是无症状的。其他女性报告阴道部位肿胀，有盆腔压力或沉重感。对于一些人来说，如果脱垂很严重，如果组织已经突破阴道区域的平面，就可能会看到一些悬挂物。而疼痛通常不是症状。

有脱垂问题，需及时就医

咨询医生是很重要的，因为准确的诊断可以帮助治疗。

挂一个专家号，比如泌尿妇科医生。对骨盆进行彻底的检查可以确认组织是否松弛，并确定受影响的区域。

脱垂的治疗方法根据严重程度和患者的意愿而有所不同。如果一个女人没有任何不适，我们可以简单地“小心等待”。然而，医生也无法知道女人的脱垂是否会随着时间的推移而恶化。

最常见的非手术治疗方法是在阴道内插入一种硅橡胶装置，称为“栓子”。类似于横膈膜，阴道里有一个栓，基本上是用来支撑东西的。对于一个女人来说，靠自己的力量来放置和移除是相对容易的。

手术也是矫正脱垂的一种选择。根据妇女的严重程度和个人情况，医生会给到你合适的方案。

许多宝妈询问有关脱垂的物理疗法，骨盆底物理疗法可以缓解症状，但不太可能实质上改善脱垂。随着怀孕的继续，你可以多咨询咨询医生的建议，如果分娩后你的不适感仍然存在，则可以在分娩后再考虑进行手术。

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