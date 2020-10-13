酱香麻辣蟹腿，肉质鲜美，好吃到吮指！

现在正是梭子蟹一年之中最肥美的时候，梭子蟹是因外形长得像梭子，中间向两头膨出而得名。

梭子蟹的蟹黄叫蟹膏，属于高脂、高营养大补之物，是补充各种矿物质和脂溶性维生素的良好来源，对于有大量营养需求的体质虚弱者和术后康复者非常有好处，蟹肉在营养上以矿物质为主，蛋白质、脂肪含量较低。

不过，梭子蟹是大补之物，不宜吃得过多，我们家最爱吃的还是梭子蟹的腿腿，肉鲜嫩味十足。今天我做了酱香麻辣口味的蟹腿，做法简单又快手，简直不要太爽~

配料：

梭子蟹腿2斤，青尖椒4个，红尖椒2个，洋葱少许，花椒2克，料酒1勺，生抽2勺，辣椒酱2勺。

做法：

1.梭子蟹腿先去掉绑在腿上的橡皮筋，然后洗净后，放入沥水篮里沥干水分，青红尖椒斜切粗丝、洋葱切碎姜切丝。

2.现在来调制调料，碗里放入生抽和料酒，辣椒酱，把调料混合搅拌均匀备用，热锅倒入比平时炒菜多一点的油烧热，放入梭子蟹腿开始慢慢炸制。

3.看见梭子蟹腿慢慢炸至变色后盛出备用，用炸梭子蟹腿的热油，爆香花椒和洋葱姜丝，加入青红尖椒，大火翻炒均匀。

4.加入炸熟的梭子蟹腿，大火翻炒均匀后，倒入调料汁，大火开始翻炒片刻，看见所有食材都均匀入味，即可关火。

出锅咯～鲜掉眉毛没人管，多吃也不长肉肉，我家每次2斤不够吃，这个季节要多吃哟～

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)