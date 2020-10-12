宝宝7-9个月，会有哪些显著变化？对照看看

到了七个月后，你会发现宝宝每天都在学习新东西，了解下宝贝在这个阶段会有哪些显著变化吧，这样你才能知道如何帮助他健康成长~

这个月龄宝宝的成长变化

你的宝宝会继续以他自己的速度成长，从7到9个月，宝宝可能会经历：

1.运动技能提高

到了这个时候，大多数婴儿甚至在睡梦中都可以向两个方向翻滚。有些宝宝可以自己坐着，而有些宝宝需要一些支撑帮助。你可能会注意到宝宝开始在房间里来回摇晃，甚至爬过房间。有些这个月龄的婴儿可以把自己拉到站立的姿势，很快你的宝宝就会沿着沙发或咖啡桌的边缘游荡。

2.手部协调性进一步改善

这个年龄段的大多数婴儿会将物体从一只手移到另一只手上，或者直接转移到嘴里。这种提高的灵巧将帮助宝宝处理勺子和手指食物。

3.沟通能力进一步发展

你的宝宝会通过声音、手势和面部表情与你交流。你可能会听到很多笑声和尖叫声。有些婴儿可能会重复他们听到的声音，甚至可以偶尔发出“妈妈”或“爸爸”。

4.对陌生人产生焦虑

这个月龄的婴儿开始对陌生人变得很警惕，宝宝可能会拒绝和你以外的人待在一起。如果宝宝在你离开的时候很烦躁，用拥抱和亲吻说再见，并告诉他很快就会回来。

5.出牙

你随时都可以看到第一颗牙。你可能会注意到宝宝比平时流更多的口水，而且什么东西都在嚼。当宝宝长出第一颗牙时，用软毛牙刷每天清洁两次。在你的孩子3岁之前，使用一层不超过一粒米粒大小的含氟牙膏。

家长如促进宝宝成长发育

1.创造安全的探险环境

在宝宝够得着的地方只放安全的东西。拿走任何可能有毒、有窒息风险的东西。盖上电源插座，将电线挪到高处/隐蔽处，并在门和柜子上安装儿童锁。包裹住任何锋利的边缘，把易倾倒的物品固定在墙上。

2.多和宝宝聊天

你平常可能很喜欢和宝宝说话，坚持下去！叙述你在做什么，给你的宝宝时间回应，对你的宝宝说点什么，然后等他重复这些声音，鼓励他们来回地交谈。

3.花点时间玩

发挥创造力，把积木堆起来吧，邀请宝宝把它们推倒。

4.看书

每天留出时间看书，哪怕只有几分钟。大声朗读是促进宝宝语言发展的最简单方法之一。为各种角色配上更有趣的面部表情，声音效果。把书放在容易拿到的地方，这样你的宝宝在情绪发作时就可以浏览它们。

出现这些情况，需尽快就医

你的宝宝可能会提前掌握一些技能，而在其他方面则会落后一些，这很正常。不过，如果在这个月龄出现以下问题，建议尽快就医，询问医生的意见：

在有人帮助的情况下，不向任何一个方向翻身或坐

腿承受不了什么重量

不试图通过行动来吸引别人的注意

不会叽叽喳喳

对躲猫猫游戏不感兴趣

相信你的直觉，越早发现问题，就能越早处理它。

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