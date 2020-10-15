BB口水泛滥？如果你随便擦擦，那就错大发了！

宝宝流口水再常见不过了，但有些宝宝仿佛嘴里有个“水龙头”，还是水费不要钱的那种，一直流不停，而且长大点似乎也没有有所好转。如果你家宝宝是这样，可不要擦擦就完事了！

口水，也就是唾液可不是没用的东西。这种由口腔内的三对唾液腺：腮腺、舌下腺及颌下腺制造和分泌出来的液体，主要有以下这3个作用：

△ 帮助消化

唾液中99%是水，此外含有唾液淀粉酶这一非常重要的消化酶，主要作用是催化水解淀粉，将其分解为麦芽糖。

△ 润滑口腔

口水可以湿润口腔和食物，除了便于吞咽，还能缓解各种牙齿、牙周、口腔的不适，比如宝宝长牙的时候。

△ 抗菌作用

口水里面有溶菌酶和免疫球蛋白，有一定的杀菌作用，可以杀灭进入口腔的微生物，构成了人体消化道的第一道防线，防止口腔炎症找上门。

正常情况下，宝宝刚出生时分泌的唾液比较少，之后随着唾液腺逐渐发育成熟会慢慢增多，等到了4—6个月长牙时，由于口腔内的神经腺受到刺激唾液量大涨。但这么大的宝宝口腔细小，吞咽调节功能还不成熟，大量唾液会流出嘴外。到了2岁半左右，宝宝乳牙差不多长齐，流口水情况会慢慢减少。

如果宝宝口水太多或一直流个不停，建议及时带其就医尽快治疗，以免延误病情，影响健康。接下来就让我们一起来探寻宝宝口水隐藏的健康密码：

1. 长牙

乳牙萌出时会刺激到牙龈上的神经，引起唾液腺分泌增加，致使口水增多，这是很正常的现象。

2. 吃手

宝宝吃手时，口腔受刺激也会使口水泛滥。宝宝吃手是自我认识的开始，大家注意其手部卫生即可。如果宝宝已经3岁了还爱吃手就要注意了！

3. 添加辅食

米粉、面条等主要成分都是淀粉，进入口腔后需要大量唾液淀粉酶来分解，宝宝口水的分泌也会相应增多。

4. 咀嚼和吞咽功能较差

有些宝宝长大后还是口水流不停，可能是父母的错。有的是因为辅食太过精细，或是添加过晚，导致宝宝咀嚼、吞咽功能差；有的是因为长期叼着奶嘴，舌头得不到充分地锻炼。大家可要及时给宝宝戒奶嘴和添加辅食哦~

5. 口腔问题

如果宝宝流口水的同时，伴有烦躁、拒食等情况，应当及时检查其口腔内是否有出现溃疡、起疱等。口腔溃疡、扁桃体炎、咽喉或口腔病毒感染、咽喉链球菌感染，以及疱疹性咽峡炎和新型手足口病都会引起宝宝暂时性口水增多。以上这些当爸妈的能做的是对症处理，给宝宝吃一些清凉软糯的食物。

如果宝宝出现下面这种情况就要注意了，可能是得了会厌炎：不仅发热、口水突然增多、且说话模糊，同时还会向前端坐着，脖子向前伸，微抬着头。该病很可怕，可致宝宝窒息，发现宝宝异常一定要及时送医。

6. 呼吸道疾病

患有呼吸道疾病，比如鼻炎、咽炎、扁桃体炎、腺样体肥大等，会影响宝宝正常呼吸，尤其在睡觉时，只能张口呼吸，口腔受外面干燥气体的刺激，就会多分泌唾液，不由自主流口水。

如果发现宝宝还伴有鼻塞、打呼等情况，可能是呼吸道除了问题，建议及早带其就医检查。

7. 牙齿畸形

如果宝宝牙齿畸形，前牙向前凸出较明显，唇部很难完全覆盖前牙，上下唇常自然分开，就容易流口水。如果是这种情况，也应及早带宝宝去看牙医。

8. 睡姿不对

如果宝宝睡觉会流口水，那可能是因为睡姿不对，比如趴着睡压到了腮腺，可以让宝宝换个睡姿平躺着仰睡。大家平时不妨观察下宝宝睡姿，及时作出调整。

这里再次提醒大家，如果宝宝出现了上述异常，大家要及时带着宝宝去医院，尽早发现病情才能有助于宝宝恢复健康。

面对“飞流直下”的宝宝，还要注意预防和护理“口水疹”：

☛ 用纯棉手帕及时“蘸”

对于口水分泌旺盛的宝宝，要及时清理。建议质地柔软、吸收强的棉质手帕或纸巾轻轻蘸干，不可擦干，以免损伤皮肤，造成“二次伤害”。

至于湿纸巾不建议使用，以免刺激宝宝的皮肤，或加重症状。

☛ 及时涂抹润肤乳

保持宝宝口周干燥，秋冬季最好常备婴儿润肤乳，发现皮肤干燥及时涂抹。对了，涂抹前保持手部的清洁卫生哦~

☛ 给宝宝戴围嘴

这么做不仅可以保护外衣不脏，减少洗衣服的次数，还能帮助宝宝从小养成讲卫生的好习惯。

大家可以直接买，也可以自制，不过要选择柔软且吸水强的棉制品，同时也要记得经常换洗，保持清洁和干燥。

☛ 避免亲吻和揉捏宝宝脸蛋

时不时触碰宝宝脸颊的唾液腺可不好，反复刺激唾液腺会引起口水泛滥，所以大家还是忍住尽量避免过力亲吻和揉捏宝宝的小脸蛋吧~

☛ 勤剪指甲

口水疹会很痒，要勤给宝宝剪指甲，以防宝宝抓破局部皮肤造成感染。但注意指甲要适当留一点点，否则过短容易患甲沟炎。

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