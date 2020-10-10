丈夫杀死妻儿和尸体生活半个月，警察破门时持刀自杀

据外媒报道，10月6日，英国警方强行闯进伦敦一间公寓，想要阻止一场家庭惨剧的发生，然而却为时已晚。当警察破门而入时，一名中年男子持刀自杀，医护人员马上对其实施急救，但已经难以挽回。

男子杀死妻子孩子，和尸体生活两周

据了解，持刀自杀的男子名叫拉吉，现年42岁，居住在伦敦西部布伦特福德。警方在搜查拉吉的公寓时发现，拉吉的妻子和3岁儿子已经被害身亡，宠物犬也被杀害。尸检报告显示，这对母子在两个星期前就已经死亡。

因无法找到其他犯罪嫌疑人，警方初步认定，是拉吉先杀死了妻子和儿子，并和母子俩的尸体一起生活了两个星期。警方介入导致拉吉的罪行曝光，最终他选择持刀自杀。

邻居经常听到吵架，对惨剧感到震惊

据悉，拉吉和他的妻子来自马来西亚，他们于2015年在吉隆坡完婚。周围邻居表示，经常听到拉吉和他的妻子吵架。一位住在6楼的邻居这样说道：“（新冠）疫情隔离期间，这对夫妻的关系越来越差，可以经常听到他们朝着对方尖叫，有时持续时间还很长。”

对于拉吉一家的悲剧，很多邻居表示震惊。一位名叫贾米拉的邻居表示：“太惨了，他们是很可爱的一家。我经常看到他们夫妻俩带着狗散步。警察告诉我，房子里全是血，就连狗也被杀死了。”

目前，英国警方正在对这起案件展开调查。

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