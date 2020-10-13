用杀虫剂不能太随意！浙江一家五口反复中毒

世间生物千万种，不是每一种都无害还可爱。比如我们身边经常出现的蚊蝇虱蚁就挺惹人厌。为了消灭它们，杀虫剂成了不少家庭的必备[武器]。但是，需要提醒大家的是，杀虫剂的毒性并不是只针对虫，使用不当也会把人误伤，尤其是孩子！

♦ 杀虫剂中毒

灭害灵可以说是我们最常用的一种杀虫气雾剂，其含有胺菊酯、氯氰菊酯、富右旋反式烯丙菊酯等毒性成分，主要用来杀灭蚊虫、苍蝇、蟑螂等。

杀虫气雾剂品牌很多，但无论你选择哪种，都非常容易经皮肤和呼吸道吸收，尤其是在密闭或通风不良的房间里，很容易吸入过多导致中毒。皮肤吸收的话，可能出现皮肤瘙痒、麻木、刺痛等症状，经呼吸道吸入可能出现打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等症状。一旦中毒，轻则出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状，重则抽搐、昏迷。

正规厂家生产的产品，如果使用不当也可能导致中毒，更不要说不明杀虫粉末泡成水剂的杀虫剂了。

就在前段时间，我就看到了一起杀虫剂中毒的事件。

短短3个月时间，浙江金华一家5口就因为反复出现腹痛、恶心、头晕等相似症状等接连住进了医院。

对此，医院也感到十分疑惑，进行了多学科联合会诊。“想搞清楚。为什么一家人反反复复发病，而且来的时候都比较重，特别是他的大儿子，肝肾功能不好，还有白细胞减少，她的小儿子还有全身抽搐。”

在确诊这一家五口是吸入性中毒后，医生上门查看才终于找到了原因。原来，由于家中大堂出现了不少小飞虫，高女士家买了一种不明杀虫粉末，隔段时间就拿出来泡成水剂，在大堂喷洒杀虫，最终导致一家五口反复中毒。三兄弟之所以发病次数更多，病情更严重，是因为他们的房间通风性很差。

♦ 家庭使用杀虫剂注意事项

除了灭害灵，大家平时还可能接触到其他杀虫剂，在使用时一定要多注意哦~

1. 节制使用

杀虫剂毕竟是有毒性的，不可滥用。建议一周最多使用2、3次，可不用时坚决不用。大家可以选择更温和的手段，比如驱蚊。可以使用蚊帐，亦可选择避蚊胺、驱蚊酯等安全有效的驱蚊产品。

2. 注意通风

喷洒杀虫剂后，立即离开房间，20—30min(具体时间可参照产品提示)之后，等打开门窗充分通气之后再次进入。这里提醒大家，千万不要因为杀虫剂是无味型、香味型的就忽视了这点，一定要充分通风，以免毒性物质聚集到一定浓度，对人体产生危害。

如果发现中毒，应第一时间远离现场，到空气新鲜的地方，并且换掉被污染的衣服，用清水冲洗皮肤。如还有腹痛、头晕、呕吐等其他不适，要立即就医。

3. 厨房禁用

厨房是存放、烹饪食物的地方，切勿在此使用杀虫剂，以免污染食品和炊具导致中毒。

4. 禁忌人群

婴幼儿及儿童大脑发育还不完善，记住不要让他们接触任何杀虫药剂，以免对其大脑发育造成不良影响。还有，3岁以下婴幼儿、孕妇房间内最好不要使用任何驱蚊产品。

5. 定期更换

同一款产品不建议长期重复用，不然会导致蚊虫产生抗药性，大家可以有计划地轮换使用杀蚊虫产品。

6. 不可混用

不要将几种杀虫剂一起使用 ，例如将蚊香同杀虫剂一起使用会增强毒性，更容易导致中毒。

7. 别乱买

咱们还是选择正品厂家出产的产品，不要选择未标明杀虫有效成分的杀虫药剂。已经明令禁止使用的杀虫剂加工生产的杀虫商品也不要买。

最后提醒大家，生活中大家还会常接触到一些其他的毒物，比如一些清洁用品，也要使用、存放得当。切记放在孩子接触不到的地方，或是用锁子锁起来，总之千万不要让孩子接触到。

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