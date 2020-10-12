柚香椰蓉冰皮月饼，简单易做，好吃到天际~

在刚刚过去的小长假中，我试着自己做了次月饼，不料效果还挺好的，给大家分享一下~

近年来的中秋，冰皮月饼越来越流行，主要是因为它打破了传统月饼的制作方式和外观。由于冰皮月饼的外皮部分原料是糯米粉、粘米粉和澄粉，使得做成的月饼外观呈半透明的白色，里面的内馅隐约可见，晶莹剔透，宛如一轮皎洁的明月。

我这款冰皮月做起来非常简单，而且用上了吃不完的柚子酱，不仅省去了做馅儿的麻烦，更为柚子酱找到了一个完美的出路。清新的柚香配上浓郁的椰香，被软滑的饼皮小心包裹，很美妙的感受。小月饼个头儿都很迷你，吃起来毫无负担，伴着明月品明月，美哉。

食材：

材料：(参考分量：50g月饼约12个)。

冰皮配料：糯米粉45克，粘米粉35克，澄粉(小麦淀粉)20克，牛奶185克，糖粉50克，色拉油20ML。

馅料配料：柚子酱3大勺、椰蓉100g、奶粉适量。

做法：

1.容器中倒入牛奶、糖粉和色拉油搅拌均匀；

2.倒入糯米粉、粘米粉、澄粉，充分搅拌均匀，成为稀面糊；

3.搅拌好的稀面糊静置30分钟，然后入蒸锅，大火蒸15-20分钟即可；

4.蒸熟的面糊，趁热搅拌至顺滑，等待其冷却；

5.等待的时间里制作馅料，将柚子酱、椰蓉和奶粉一同放入炒锅；

6.小火炒至材料混合均匀且质感粘稠，放置降温；

7.小火将少许糯米粉炒至微黄，做为糕粉待用；

8.将冰皮分成30克一个，馅料分成20克一个；

9.手上拍少许糕粉防粘，将冰皮放在手心压扁，放入一块馅料；

10.用冰皮将馅料包起，慢慢往上推，直到全部包裹住，收口；

11.模具中撒少许糕粉，让糕粉均匀粘在模具壁上，然后再把多余的糕粉倒出来，将包好的冰皮面团放进模具；

12.用手掌压实，将月饼倒出来，冰皮月饼就做好了，放进冰箱冷藏一晚，就可以吃了。

心得分享：

1.澄粉，又叫小麦淀粉，煮熟后呈透明状，在冰皮的配料里加入澄粉，可以使冰皮看上去更加晶莹剔透；

2.冰皮月饼皮和馅料的比例没有广式月饼那么严格，可以根据个人喜好调整，注意冰皮不要太薄，馅料容易漏出来；

3.冰皮配料中尽量使用色淡、无味的色拉油或玉米油、葵花籽油等，不能使用花生油、橄榄油之类味道很重的油；

4.糕粉就是炒熟的糯米粉，主要作用是防粘，也可将冰皮放入冰箱冷藏室，降到冷藏温度后就不会那么粘手了。

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