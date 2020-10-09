男童被恶犬疯咬身亡，当天正值其生日

据外媒Distinct Today新闻网报道，9月18日，乌克兰一名2岁男童在生日当天遭到家中两只牧羊犬攻击，身受重伤，在医院接受治疗10天后，最终不幸离世。

2岁男童独自出门，遭自家狗撕咬

据了解，这名2岁男童名叫叶戈尔。事发当天，家人正在举办宴会为叶戈尔庆祝生日。当时，刚学会走路的叶戈尔一个人走出家门，没有人留意他的动向，而他的父母正和客人坐在桌旁为其庆生。据悉，当时叶戈尔在院子里闲逛，而家中的两只德国牧羊犬突然冲出围栏，对他发起了攻击。

当父母发现叶戈尔时，孩子已经昏倒在血泊之中，而两只德国牧羊犬还在撕咬他。据报道称，两只牧羊犬之所以能逃出围栏，是因为叶戈尔的爸爸没有将围栏门关好。

孩子十天后离世，警方对父母发起刑事诉讼

据当地媒体报道称，两只狗在撕咬过程中，撕裂了叶戈尔的生殖器和肛门，还将他左腿的股动脉咬破。因为伤势过于严重，叶戈尔被一架军用直升机送往德尼普罗市的儿童医院急救。据悉，叶戈尔入院后，一共有四组外科医生参与了抢救手术，医生们花了五个小时修复了叶戈尔的膀胱、肠部、血管，还将“被狗咬过的”组织取出。

医院院长在回应此事时表示：“男童受伤十分严重，而且他的伤口很明显都是污染性伤口。”

事发后的10天里，叶戈尔一直没有醒过来。而医生刚宣布叶戈尔的情况有所改善，孩子的心脏就停止了跳动，年仅两岁。

目前，警方已经对叶戈尔的父母发起了刑事诉讼，理由是他们未能履行父母职责导致孩子遭受严重后果。如果被认定罪名成立，这对父母将最高被判处三年有期徒刑。

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