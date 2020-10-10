又一个男神翻车！因讨厌处女座让老婆提前剖腹产，遭网友炮轰

今年娱乐圈扎堆生女儿，童年的男神女神纷纷为人父母，无论平时表现如何，在生子大喜事上总能得到网友的祝贺。可没想到最近关于某位男明星弄瓦之喜的微博，评论里却成了大型“翻车”现场。

说起这位昔日的台湾偶像剧男神贺军翔，可能很多人都不认识，却凭借“妻子提前两周剖腹产的原因”成功冲上热搜。原因就是，他所叙述的理由实在过于奇葩：因为按照正常月份出生宝宝会是处女座，但是因为害怕处女座的龟毛，所以选择提前两周剖腹产。

都2020年了，竟然还有明星相信“星座决定命运”那一套，无怪乎网友嘲讽说“对影响孩子最大的是爹妈的智商”“这个行为有点傻”……

可偏偏，娱乐圈中有这种奇葩行为的父母并非只有这一对。

陈浩民，为让三胎儿子避开处女座，特意让妻子蒋丽莎在天秤座第一天剖腹产子。不过相比蒋丽莎五年四次剖腹产的“壮举”而言，提前剖倒显得没那么可怕。

李亚男，预产期撞上老公王祖蓝舞台剧的演出时间，为了不让老公分心，选择提前剖腹产。可是这个舞台剧，明明是可以推掉的工作。

其实，如果有特殊情况选择提前剖腹产也无可厚非。但是为了避开某个星座等理由而提前产子实在让人觉得可笑。

就连专业人士也出来科普了：出于非医学需要提前剖宫产，其实是对孩子的不负责!

孩子无法选择自己出生的家庭，也无法决定自己降临的时刻。他们能否顺利长大成人，凭借的是父母对他们的爱护。出于某种无关紧要的目的，提前剖腹产不是好事;打着为孩子好的旗号，刻意延后孩子出生的时间，也有可能造成恶果。

40岁的彭女士，婚后多年无子，好不容易怀上了孩子自然是小心万分。可就是因为听信婆婆“瓜熟蒂落”的言论，觉得剖腹产对孩子不好，她不愿去医院待产，结果导致过期妊娠，胎死腹中，无奈引产。

武汉的某位36岁高龄二胎产妇，想要让孩子在子宫中多待两天，不肯听从医生的安排，执意不愿进产房。这一耽误的结果就是，出生时只有3斤的宝宝，经过新生儿科医生紧急心肺复苏，才逐渐恢复心跳，还要被送进新生儿重症监护室进一步治疗。

可以理解准妈妈出于爱护孩子的心情不愿意提前生产的心情，毕竟足月生产是最好的。可有时候，产妇能等，胎儿不能等，一厢情愿地不愿让宝贝提前降临反而是更大的伤害。

现在，越来越多人接受了剖腹产，也可以理解父母想要选择个良辰吉日剖腹产的心愿，但想要在孩子在何时出生，并不能人定胜天，而是要结合医生的安排建议，在最适合的时间段内生产。

那么到底何时生产才是对孩子最好的呢？医学上，将孕龄满37周的胎儿称为足月儿。可虽说如此，事实上而言，37周的胎儿并未完全发育完善，肺功能还在完善中。如果提前剖腹产，可能会造成肺部发育不成熟、呼吸异常等问题。

并且有越来越多的研究证明，于37周到42周间出生的婴儿健康状况也有所分别。在39周前出生的婴儿呼吸、听力等方面略微落后。因此，想要提前剖腹产，也最好不要早于39周。

另外，虽然医学上定义妊娠达到或超过42周为过期妊娠。但在42周前后，孕妇就该提高警惕，以免引发胎儿缺氧、窒息等严重后果。一定要听从医生建议，做好胎心监护。

综合说来，在39-41周出生的婴儿是真正意义上的足月儿。但在任何时候，保障孕妇和胎儿的安全是最重要的，不要过度追求某个时间节点，安心地听从医生的安排，才是最理想的生产方式。无论宝宝在何时出生，TA都是父母最心爱的宝贝！

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