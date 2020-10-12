这么大的温差，别给孩子穿错衣服！这里有干货

入秋后，早晚温差慢慢变大，如何给宝宝穿衣对于新手妈妈而言是一道难题。宝宝衣服穿多了，担心出汗后容易感冒；穿少了，又担心受凉。那么，到底在这个季节该怎么给宝宝穿衣呢？下面这份干货你一定用得着：

1.不同时刻，穿衣各不同

在这个季节，给宝宝穿衣要遵循“特殊时刻特殊穿衣”的原则。比如宝宝如果要出门玩，就不要给他穿太多衣服，可以比平常少穿一件，以免妨碍身体散热。大家还可以准备几条隔汗巾，小孩子很容易出汗，这样就不用频繁更换衣服，也不用担心衣服被汗液浸湿，孩子会因此感冒了。

另外，下面这些时候穿衣也有诸多讲究：

（1）睡着时

宝宝睡着后，无论是在推车中、汽车座椅上、自行车后座上、怀抱中，都要防止他被风吹到。宝宝睡觉时要脱衣盖被，醒来后要一出被窝就穿衣服，这样才能防止着凉生病。

（2）睡醒时

宝宝刚睡醒，大家不要立即将他抱出室外。先让宝宝在室内活动一段时间，可以给他穿上一件小外套，等他适应室内温度后再决定要不要脱掉外套。

（3）外出时

带宝宝外出时，大家一定要带上长衣长裤。就算去很近的地方，也不要放松防风保暖工作。外出回家后，不要立即给宝宝脱掉外套，防止他进门后受凉。等宝宝适应了室内温度，再给他脱去外套。

2.天凉就添衣？穿太多反而会感冒

天气变凉后，妈妈都会给宝宝增添衣服以免受凉生病。其实这样做，不利于宝宝适应外界的气温变化。宝宝体温调节功能还没有发育成熟，需要接受外界温度变化的不断刺激。穿衣过多，宝宝会对外界温度反应迟钝。

而且，宝宝穿衣太多会妨碍皮肤正常散热，导致散热和御寒能力降低。此外，现在的天气忽冷忽热，如果没有及时脱衣，宝宝出汗后汗液浸湿衣服，再被秋风一吹，反而很容易着凉生病。但如果穿衣太少，没有及时增添衣服，宝宝也容易感冒。

如何判断宝宝穿衣是否合适呢？这里教大家一个简单的方法，摸一摸宝宝的后颈部，如果是温热的，说明宝宝穿衣合适，如果出汗了说明穿衣过多，如果较冷，则说明穿少了。

3.穿肚兜保护肚子

秋天气温变化较大，时而闷热时而凉爽，这就容易导致宝宝腹泻。腹部是“脾胃之所”，保证腹部温暖就是在保护脾胃。如果腹部受凉了，脾胃较差的宝宝就容易出现腹泻、腹痛等不适。因此，大家在秋天一定要做好宝宝的腹部保暖工作，保证脾胃的正常运行，有助于消化吸收。

建议要让宝宝养成穿肚兜的好习惯，以免小肚子露出来。睡觉时，可以将薄被或大浴巾按长方形对折几层，盖在宝宝小肚子上，把手脚露在外面，这样他翻身或者睡着时，就不容易踢掉薄被或大浴巾了，也可以穿高腰护肚的裤子，也可以保护好孩子的小肚肚。

此外，宝宝盖的小棉被，不要捂得太紧，也不要盖得太厚，以免宝宝感到热，就会蹬被子。也可以给他穿连体衣，这样不但能保护小肚子，还可以防止他蹬被子。

4.小脚需要穿袜子

宝宝小脚的保暖工作一定要做好，如果小脚丫着凉，导致身体多凉气，就容易感冒生病。脚是阴阳交汇之处，皮肤的神经末梢较多，对外界环境十分敏感。宝宝小脚受凉，凉气通过血液循环走遍全身，导致身体变得更加虚弱。

保持双脚温暖，可以让宝宝更好的适应外界气候变化。建议大家给宝宝穿上既舒适有保暖的毛巾袜或棉袜。另外提醒大家，给宝宝买袜子最好买大一些的，这样有助于空气隔热，更加保暖。

晚上睡觉前，大家可以用温水给他洗脚。洗完后擦干水分，用被子盖住双脚，这样不但能预防感冒，还能让宝宝更快入睡，提高睡眠质量。

如果因淋雨或其他原因弄湿了宝宝的双脚，大家要及时帮他擦干水分并换上干净的鞋袜，以免水汽长时间停留在双脚，孩子也容易受凉生病。

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