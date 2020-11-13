警惕！孩子对零食上瘾，很可能是睡眠不足

孩子爱吃零食很常见，但如果你家孩子对零食上瘾了，就要警惕咯！有研究报告表明，缺觉的孩子更爱吃零食！具体我们接着往下看：

孩子睡眠不足，更爱吃零食

众所周知，睡眠不足往往会令人精神不振，注意力不集中，总是打哈欠，很容易犯错甚至会因此引发意外事故。但很多人不知道，睡眠不足和饮食也有很大关系。有关研究表明，与睡眠充足的孩子相比，缺觉的孩子往往更爱吃零食！

美国的一项研究表明，孩子睡眠不足，会变得不喜欢吃蔬菜水果，而更喜欢吃零食，尤其是高糖分高热量的零食。由于睡眠不足，体内一种名叫“廋素”的激素就会降低，胃泌素会上升，导致孩子更喜欢吃零食，尤其是高热量零食。

因此，如果你发现孩子对零食上瘾，就一定要警惕，孩子很可能是睡眠不足！

孩子睡眠不足，除了会变胖以外，还有以下这些危害：

1.降低免疫力

睡足觉可以增强免疫力，睡眠不足会导致免疫力下降，孩子会容易生病。

2.妨碍智力发育

睡眠不足会让孩子记忆力下降、思维迟钝、注意力分散，不利于学习，影响智力发育。

3.不利于心理健康

睡眠不足会容易让孩子变得紧张焦虑、烦躁易怒、孤独抑郁，影响心理健康。

4.影响长高

生长激素在熟睡后进入分泌高峰期，孩子睡眠不足会影响生长激素分泌，进而对身高增长不利。

零食不能贪吃，对孩子不友好！

零食外表好看，味道诱人，让很多孩子着迷。但是，决不能让孩子多吃，否则会带来很多的健康问题！

1.影响正常进餐

孩子对零食上瘾，时间长了会让他变得不爱吃肉类、水果和蔬菜，甚至会影响到正餐，导致营养不均衡。

2.容易引发糖尿病

如今，患糖尿病的孩子越来越多，这和他们的饮食习惯有很大的关系。喜欢吃高糖零食的孩子每天摄入的糖分是其他孩子的好几倍，患糖尿病的风险自然就大。

3.导致儿童肥胖

一般来说，零食都是高糖、高脂、高热量的食物，它们色香味俱全、口感又好，深受孩子们的欢迎。但孩子经常吃零食，不但会因摄入过多能量而发胖，还会导致口味变重，容易变胖，还容易患高血压。

4.零食里含有色素

很多零食做得色彩缤纷，其实是因为它们在生产过程中添加了人工合成的食用色素。这些色素让零食看起来很好看，更能吸引到孩子。但这些色素对孩子的身体健康并无益处，而过量添加胭脂红、日落黄等人工合成还有可能对孩子的身体健康造成不利影响，甚至会引发铅中毒等严重问题。

如何让宝宝科学吃零食？

吃零食的时间要恰当

所谓零食，其实就是指一日三餐时间点之外所食用的食品。那么给孩子安排零食的时间就应该控制在两餐之间（如上午九、十点钟和下午三、四点钟）。因为孩子代谢较成人快，适时地吃些零食，不仅能防饿还能丰富饮食营养。

吃零食的量要控制

有些家长特别喜欢炫耀说“我孩子特别喜欢吃香蕉，一次能吃一根，一天能吃两根。”还有一些家长发现孩子在吃东西的时间很安静很爱吃，于是孩子吃完就给，吃完就给，一会儿工夫就吃没了。好，等到吃饭的时间，孩子不吃了，因为根本不饿啊。

要知道零食只是起到补充的作用，并非主食，所以每次吃零食的量一定不能太多，不然那就不叫零食了。这一点爸妈们一定要把控好哦~

如何提高孩子的睡眠质量？这份干货请收好

1.别让宝宝空腹、过饱入睡

让宝宝饿着入睡、撑着入睡，否则会严重影响宝宝的睡眠质量。所以在养育宝宝的过程中，对于宝宝的饮食规律家长必须做到心中有数，宝宝一天吃几餐，每餐的食量都要控制好，尤其是应该了解清楚宝宝入睡之前的进食量，这样才不至于让宝宝饿着撑着入睡，影响他的睡眠质量。

2.睡前不让宝宝太兴奋

入睡前的准备有很重要的一项，就是平复宝宝的情绪。准备要睡觉了，应该提前半小时到一小时，就让宝宝平静下来，否则兴奋的状态不仅不容易让宝宝入睡，即使是入睡之后宝宝也睡不安稳，大脑神经延续的兴奋状态会让宝宝特别容易做梦。

3.给宝宝洗个温水澡

晚上睡觉之前给宝宝洗个温水澡，宝宝睡觉时会感到非常舒服，入睡后会睡得更香。

4.营造轻松的睡眠环境

适宜的房间温度，柔和的光线，温暖的床铺，轻柔的音乐，这样的氛围会让宝宝很轻松地入睡。尤其是在冬季、夏季，一定要调好室内温度，另外宝宝睡觉前一定要记得把窗帘拉上哦。

5.给宝宝讲个小故事

宝宝睡前，家长可以和宝宝聊一聊今天的趣闻，这样做可以让宝宝的压力得以释放，并能促进亲子感情。宝宝如果喜欢听故事，家长给宝宝讲一个他喜欢听的故事也可以提高睡眠质量。

很多家长在哄宝宝睡觉时，看到宝宝微微闭上眼睛就起身离开，但其实宝宝这是睡的很浅，非常容易醒。所以家长不妨等宝宝闭上眼睛20分钟左右，熟睡后再离开，这时大部分宝宝都已经进入了熟睡状态，不会家长一离开就醒了。

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