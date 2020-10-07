只需六招，轻松培养孩子良好专注力

好的专注力可以让孩子做什么事情都顺利。部分家长发现，自己的孩子在做某件事情总是不专心专注，以至于没有任何成果。其实，孩子在专注力可以培养的，只需要家长从这六个方面做起。

1.用手拍乒乓球

与孩子玩这个游戏，可以很好的锻炼其注意力。游戏也非常简单，就是让孩子边移动边用手去击打乒乓球。在玩这个游戏时，家长需要在旁边进行适当干扰，但不要触碰孩子的身体。如果在此期间，乒乓球掉落，那么就算输。

2.适当给孩子些奖励

适当奖励也是可以激励孩子的。当孩子专注做好某件事情时，家长可以给孩子适当的鼓励，这样他们才会有动力。同时，当孩子做的不好时，家长不可责骂孩子，应该给与其指导，让他们知道怎么做才算是好的。

3.创造安静的环境

有些孩子之所以不够专注，主要是受到周围环境的影响，比如当孩子学习时，家长总是去干扰，这就打破了孩子的专注力。因此，在孩子学习或是做某件事情时，家长要给其安静的环境，不要去干扰他。

4.与孩子玩迷宫游戏

益智类的玩具可以很好的训练孩子的专注力，比如走迷宫找不同。孩子在玩耍时，家长可以陪同其一起玩耍，这能很好的训练孩子的观察力与注意力，从而更好的锻炼其专注力。

5.玩扑克牌游戏

这能很好的锻炼其反应能力与专注力。从牌里随机抽取三张，让孩子选择一张，然后打乱倒扣放在桌子上，如果孩子能准确猜中，就算孩子赢，当然也可以孩子放家长猜。

6.不要让孩子分心

当孩子做某件事情时，家长千万不要去打扰孩子，就算是吃饭或是睡觉，家长也不要过度去干扰，分散其注意力。要知道孩子的注意力一旦被干扰，要想再让他做件事情就非常困难了。

孩子专注力不够，不仅影响学习还会影响生活。如果专注力总是不集中，不仅浪费时间同时也降低做事效率。因此，家长要及时帮助孩子改正。家长可以试着通过上面这几种方法其注意力。游戏过程中，要给与足够的耐心，及时引导，做好孩子的榜样，这样孩子才能有更好的专注力。

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