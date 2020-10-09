孕期患新冠不慌，宝宝依然能健康出生~

根据美国关于8周龄婴儿结局的第一份报告，患有新冠的妇女所生的婴儿几乎没有不良后果。这项由加州大学旧金山分校的研究人员领导的研究表明，感染该病毒的母亲所生的婴儿通常在出生后6-8周表现良好。

在这项研究中，263名婴儿的不良情况（包括早产、新生儿重症监护病房入院和呼吸系统疾病）在SARS-CoV-2阳性母亲和阴性母亲所生婴儿之间没有差异。在8周大的婴儿中没有肺炎或下呼吸道感染的报告。这项研究发表在《临床传染病》的预出版稿中。

婴儿的总体风险尚不清楚

医学博士，副教授Valerie J.Flaherman指出，“当冠状病毒第一次来袭时，有很多奇怪和不幸的问题与之相关，但几乎没有关于新冠如何影响孕妇及其新生儿的信息。我们不知道孩子们会发生什么，所以这是个好消息。”

这项前瞻性研究是加州大学旧金山分校领导的名为PRIORITY（妊娠冠状病毒结果登记）的国家项目的一部分，该项目于2020年3月在美国爆发大流行后不久开始实施。该项目是为疑似或确诊新冠的孕妇设计的，目的是更好地了解孕妇和产后妇女及其婴儿如何受到病毒的影响。

虽然有研究报告称，母亲感染新冠会增加早产的风险，并可从母亲传染给婴儿，但婴儿的总体风险尚不清楚，而且几乎没有关于新冠如何影响婴儿成长的信息。这篇新论文报道了179名新冠阳性母亲和84名阴性母亲的活产情况。

研究显示对婴儿没有影响

这些婴儿在美国100多家医院出生，母亲大约31岁左右。在检测阳性的女性中，有146人（81%）有症状；在检测阴性的女性中，有53人（63%）有症状。

在总共263名婴儿中，有44名婴儿住进了新生儿重症监护室，但在研究期间未报告肺炎或下呼吸道感染。在56名接受上呼吸道感染评估的婴儿中，有两名母亲的母亲为新冠阳性，另一名母亲为新冠阴性。

作者说，在检测结果呈阳性的母亲所生的婴儿中，新冠检测阳性的估计发病率很低，只有1.1%，而且新冠似乎对这些婴儿没有影响。

“总的来说，关于婴儿健康的初步发现是令人欣慰的，但需要注意的是，这些婴儿中的大多数是来自妊娠晚期感染，”加州大学旧金山分校妇产科和生殖科学助理教授、医学博士Stephanie L.Gaw说：“我们整个队列的结果将全面了解怀孕期间的风险。”

据报告，孕晚期检测呈阳性的母亲所生的两名婴儿有出生缺陷，每名婴儿都报告有多处先天性异常（一名婴儿有心脏、脊椎、肾脏和肺部异常，另一名婴儿则有面部、生殖器、肾、脑和心脏异常）。一位检测结果为阴性的母亲报告一名婴儿患有胃肠道、肾脏和心脏异常。

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