培养学习习惯，聪明家长从这六点做起

不良的学习习惯会导致孩子成绩落后，那么家长该怎么做才能让孩子有良好的学习习惯呢？其实方法很简单，只要从六个方面做起就行。

1.培养孩子专注习惯

孩子学习成绩不佳很可能是因为注意力过度分散导致，因此，家长需培养孩子专注的好习惯。比如在孩子学习时，不要去干扰；孩子的书房或是卧室应布置简单些，不要放容易分散孩子注意力的物品；在孩子学习时，书桌应保持整洁，给其设置学习时间，在此期间内不可做其他事情。

2.培养总结的习惯

在日常生活中，当孩子在做完某件事情或是读完某本书时，家长应有意识地培养孩子总结或是记日记的习惯。这样可以让孩子更好地整理思绪，正确抒发感情。

3.做事有计划的习惯

家长要帮助孩子养成做事有计划的习惯，以提高孩子做事效率。孩子在做某件事情前，家长可以帮助孩子制定时间计划。当孩子完成时，用打勾标记，如果没有完成，家长也不要责骂孩子，以免影响孩子的信心与积极性。

4.培养预习与复习的习惯

孩子在完成作业后，家长可先查看孩子的作业，复习当天所学的知识，当有新的感受时也可以让孩子记录下来。之后引导孩子去预习第二天所学的知识，让孩子说出自己的想法与感受。

5.养成阅读的习惯

一天之计在于晨。早上孩子起床休息后，家长可以让孩子试着去阅读些自己喜欢的书籍，这不仅能培养孩子阅读兴趣，还能锻炼大脑的协调性。在阅读时，家长要控制好时间，要以孩子的喜好为主。

6.写读书笔记的习惯

孩子读完书后，家长可以跟孩子讨论书中人物以及读过之后的感受，让其把自己所想记录下来，久而久之，培养孩子养成写读书笔记的习惯，在跟孩子探讨的过程中，也培养孩子站在不同角度去看待问题，让其独立思考。

好的学习习惯可以让孩子成绩变得优异。因此，家长在平时可以从上面几个方面帮助孩子培养好的学习习惯，期间家长要多鼓励孩子，找到适合孩子的方法，家长也要以身作则！

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