孩子不爱喝水？试试这几招

秋天空气干燥，保持充足的水分对孩子的健康非常重要，否则孩子就可能因为缺水出现皮肤干燥等问题。你知道那意味着什么吗？喝水！然而不少孩子并不愿意喝水，这该怎么办？

水是孩子们最好的饮料

水是孩子们最好的饮料。他们喝的大部分应该是水，尤其是在炎热的时候。偶尔喝点果汁、南瓜或汽水是不错的。所有这些东西，甚至果汁，都含有大量的糖,最好是饭后吃，而不是在两餐之间吃。

牛奶也不错，但应该是在水之外而不是代替品。让孩子喝水可能很困难，但有很多有趣的方法可以鼓励他们。一旦他们养成了喝水的习惯，你会发现他们自主要求喝水。

帮助孩子喝水的有趣方法

1.吸管

可以用个超长的吸管，弯成孩子喜欢的样子，让孩子对喝水产生兴趣。尽量使用那些你可以重复使用而不是扔掉的，这样下次就不用在麻烦了。

2.加冰

孩子们喜欢冰，不管是放在饮料里，还是单独吃，或是玩都可以。买些有趣的冰块托盘，你就可以随用随取了。

3.水果

有些水果含水量很高，是液体的主要来源。比如西瓜、橙子、等等。可以把它放在冰箱里，这样既清爽又凉爽。

3.冰棍

可以用一些水果，做成冰棍，比如讲芒果切碎，加一些牛奶。如果你没有冰棍，你放在碗里这样就变成了冰淇淋。

孩子们很容易缺水，保持他们的水分很重要。一个很好的检查方法就是看他们的尿液，尿应该是一个漂亮的清澈的黄色，如果颜色看起来很深，就鼓励他们多喝水。

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