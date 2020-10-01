电子产品翻身？幼儿用触摸屏有好处

一项最新研究显示，与没有使用或很少使用触摸屏的幼儿相比，每天使用触摸屏较多的幼儿更容易找到在视觉搜索过程中突出的目标。巴斯大学心理学系的雷切尔·贝德福德（Rachael Bedford）博士共同领导的这个研究小组指出，这一发现对于“围绕屏幕时间对幼儿及其发育的影响”的争论具有重要意义。

使用电子产品只会对孩子不利？未必



首席研究员、来自伯克贝克大脑和认知发展中心的蒂姆·史密斯（Tim Smith）教授说：“近年来，婴幼儿对智能手机和平板电脑的使用速度迅速加快。在孩子生命的最初几年，关键是培养将注意力集中在相关信息上的能力，而这对以后的学业成绩很重要。人们越来越担心，幼儿使用触摸屏可能会对他们注意力产生负面影响，但这种担心并非基于经验证据。”

为了提供这样的证据，伯贝克大脑和认知发展中心的史密斯教授的平板电脑项目招募了多名12个月大的婴儿，给他们使用不同程度的触摸屏。

触摸屏对孩子注意力的影响

这项研究在接下来的时间里对他们进行了跟踪调查，分别在18个月和3.5年的时候进入实验室。在为期18个月和3.5年的访问中，幼儿参加了一项计算机任务，训练他们在不同数量的蓝苹果（轻松搜索），或蓝苹果和红苹果片（困难搜索）中搜索红苹果。当孩子发现红苹果时，一个眼动跟踪器监测他们的凝视，视觉上给予他们奖励，让他们能够完成任务，这样即使他们太小，无法用语言描述自己在做什么也可以完成。

共同研究者贝德福德博士评论说：“我们发现，在18个月和3.5岁的年龄段，使用触摸屏的孩子能够更快地找到红苹果，而红苹果在蓝色苹果中脱颖而出。当苹果更难找到时，用户组之间没有差别。接下来我们需要知道的是这种注意力差异对他们的日常生活是有利还是有害。重要的是，我们了解如何使用这种现代技术，使利益最大化，并将任何负面后果降至最低。

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