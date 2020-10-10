儿童患新冠，恢复期往往更长！

关于儿童如何传播新冠还存在许多问题，9月3日发表在《儿科杂志》上的研究发现，新冠这种病毒和抗体可以在年轻患者中共存。

抗体和新冠病毒共存

“对于大多数病毒，当你开始检测抗体时，你就再也检测不到病毒了。但是对于新冠，我们看到了两者的结合。”该研究的主要作者、儿童国家实验室信息学主任Burak Bahar博士说：“这意味着即使检测到抗体，儿童仍有可能传播病毒。”

她补充说，下一阶段的研究将是测试与抗体同时存在的病毒是否能传染给其他人。抗体是否与免疫力有关，抗体和防止再次感染的潜在保护作用能持续多久，这也是个未知数。

从阳性到阴性的时间是25天

这项研究还评估了病毒清除的时间和免疫反应。它发现病毒从阳性到阴性的过渡时间是25天。血清阳性或血液中存在抗体的中位时间为18天，而达到适当中和抗体水平的中位时间为36天。中和抗体在潜在地保护一个人免受同一病毒的再次感染方面很重要。

这项研究回顾性分析了6369名检测出新冠的儿童和215名在2020年3月13日至2020年6月21日期间接受抗体检测的儿童。在215名患者中，33名在病程中同时进行了病毒和抗体检测。33人中有9人在他们的血液中发现了抗体，后来也检测出病毒呈阳性。

儿童患者需要更长的时间清除病毒

同样值得注意的是，研究人员发现，与16至22岁的患者（平均18天）相比，6至15岁的患者需要更长的时间清除病毒（平均32天）。6-15岁年龄组的女性清除病毒的时间也比男性长（女性平均为44天，男性为25.5天）。

尽管有关于新冠成年患者的这一时间点的新数据，但对于儿科人群而言，数据要少得多。不过，世界各地的儿童国家研究人员和科学家正在收集的研究结果对于帮助了解儿童的独特影响及其在病毒传播中的作用至关重要。

Bahar博士说：“我们不能因为孩子有抗体或不再出现症状就放松警惕。良好的卫生和保持社会距离仍然很重要。”

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