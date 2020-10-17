你知道葡萄球菌感染吗？新生儿有此风险

美国卫生流行病学学会（SHEA）发表在《感染控制与医院流行病学》杂志上的白皮书称，新生儿重症监护室（NICU）应在预防危重患儿金黄色葡萄球菌感染与需要与父母接触之间取得平衡。

可以人为减少感染风险



“婴儿仍然有葡萄球菌感染的风险，但是有一些有效的策略可以减少传播，这些策略可以很容易地在新生儿重症监护室（NICU）中应用。”

医学博士，研究作者和杜克大学医院儿科感染预防医学主任Ibukun Akinboyo说到，“有关NICU中葡萄球菌预防的文献有限，因此本文件旨在解决医护人员在这种环境中面临的常见挑战。”

新生儿葡萄球菌感染

金黄色葡萄球菌疾病预防的实用方法，是针对临床医生在实施最新的CDC预防、检测和预防指南中可能遇到的常见问题，提供了专家意见和基于证据的回应。控制金黄色葡萄球菌感染的传播，包括耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌（MRSA）和耐甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌（MSSA）。

葡萄球菌感染在新生儿重症监护病房（NICU）患者中可能变得严重，并且通常与医疗设备（如用于喂食和用药的导管）以及医护人员、父母、护理人员、家庭成员、其他危重患儿和医疗环境的细菌直接或间接接触有关。

该文件讨论了如何安全地处理葡萄球菌在父母或来访者和NICU患者中的定植和感染，包括具有不同定植或感染状态的住院多胞胎（如双胞胎或三胞胎）。该文件还可以帮助指导关于何时以及如何使无症状金黄色葡萄球菌或MRSA的婴儿脱色，同时也考虑到了该患者群体的安全考虑。

作者指出，在金黄色葡萄球菌或MRSA暴发期间，建议可能需要调整，以解决具体问题。

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