超实用避坑大法：母乳喂养的妈妈看过来！

关于母乳喂养，相信大家都听过各种“经验之谈”，其中不乏错误的信息。今天就给大家说说母乳喂养的常见误区，一起来看看吧。

✘ 乳房不发涨就是没奶

事实上，不涨奶才是母乳喂养的正常状态。随着哺乳期的推进，母婴之间磨合好了，宝宝需要多少口粮乳房早就知道啦~慢慢地，供需平衡了，大家可能就不会有涨奶的情况。所以，不要因为不涨奶就特着急。

✘ 母乳喂养频繁，会让宝宝发胖

相对于奶粉喂养，母乳喂养比较频繁，特别是宝宝刚出生时。这是因为这个时候宝宝吸吮能力比较弱，而母乳又容易消化。但等过一段时间，母乳喂养就会逐渐形成规律，不会太过频繁。

再说，母乳喂养是宝宝主动吮吸，相比被动的奶粉喂养其实更能减少过度喂养的几率，不容易让宝宝发胖。

✘ 喂奶前乳头先消毒，可以减少宝宝感染风险

事实上，哺乳喂原本就是有菌喂养。不建议大家提前消毒，来防止宝宝感染。要知道，适当的细菌可以增强宝宝的免疫力。

一般，正常洗澡时清洗就行了。最好别用沐浴露或是香皂清洗乳头，以免过度清洗洗掉本身的保护油脂，引发乳头皲裂。

✘ 乳汁吸出用奶瓶喂养，可以判断宝宝是否吃饱

有些新妈妈喜欢将乳汁挤到奶瓶中喂养宝宝，认为这样方便判断宝宝是否吃饱。这种做法是错误的。乳房虽然没有刻度，但通过宝宝的表现以及妈妈的感知是可以判断出宝宝是不是能吃饱。

喂奶的意义不仅在于填饱宝宝的肚子，还在于通过喂奶时的互动让宝宝有足够安全感同时也感受到来自妈妈的关爱，这是奶瓶喂养无法做到的。

✘ 妈妈生病或是服用药物时，不能喂奶

妈妈哺乳期生病了，需要分析原因再决定是否要停止母乳。如果只是普通感冒，妈妈只要戴上口罩就可以喂奶哦~

如果生病了，应在医生开药前告诉他自己在哺乳期，询问需不需要停止母乳。大家遵医嘱即可，不要一刀切就不给宝宝喂母乳。

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