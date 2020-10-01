孕早期肚子痛，要区分对待哦~

孕早期胎儿还不是很稳定，孕妈会非常小心注意。一旦感觉到异常就会比较担心，尤其是肚子痛。那么，孕早期肚子痛是怎么回事？对胎儿会造成影响吗？

孕早期肚子痛应区分对待

孕早期肚子痛有些属于正常反应，有些则是异常反应需注意，孕妈需区分对待。

△ 正常反应

随着胎儿不断发育，子宫也在不断增大，这就刺激到周围的骨骼，可能带来疼痛感，行动也受到限制。与此同时，皮肤也可能有紧绷感，与牵拉痛相类似。这些都是正常反应，一般无需治疗。如果出现肋骨钝痛、肚子痛的话，可以慢慢抬高手臂，做小幅度的伸展运动来缓解，也可以采取侧卧的姿势睡觉。

△ 异常反应

如果孕早期时，孕妈肚子疼痛感明显且持续时间长，同时伴有出血症状，可能与受精卵质量、子宫内膜情况、宫外孕、子宫附近疾病等有关。建议去医院做血液hCG检查，排除宫外孕或先兆流产，再做全面的身体检查，以排除其他子宫附件疾病。

若有过流产史、宫外孕史、胎停史、家族遗传疾病等情况，孕早期更要多注意。

孕早期肚子痛怎么办？

△ 左侧肚子痛

一般这种情况，孕妈感觉到下腹子宫一侧或是双侧感觉疼痛，变换姿势或是改变体位时，疼痛会更加明显。如果是左侧腹股沟出，有可能是孕卵在着床。但如果疼痛明显，应立即就医。

△ 右侧肚子痛

由于子宫增大刺激到骨骼引起的右侧轻微疼痛，孕妈通常是可以忍受的，持续时间也只有十几二十分钟。但如果持续时间长，建议去医院做检查。

此外，孕早期时，有些孕妈在感觉肚子痛的同时还有恶心、呕吐等早孕反应，这是因为胃酸分泌过多，一般注意饮食即可。如果孕妈患有肠胃疾病，也会造成肚子痛。

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