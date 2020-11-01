儿童白血病的新资源，来了解下

去年，美国国家综合癌症网络(NCCN)宣布发布该组织的第一个针对儿童癌症类型的患者和护理人员资源。全新的《 NCCN患者指南：小儿急性淋巴母细胞白血病》(ALL)分享了有关治疗最常见的小儿恶性肿瘤的婴儿、儿童和青少年的最新专家建议。

该指南旨在使患者、其父母或监护人以及其他护理人员能够倡导最佳的循证护理。在NCCN基金会的支持下，NCCN.org 的患者可以免费获得这些新信息。这本书得到了Alex’s Lemonade Stand基金会、国家骨髓捐赠者计划(NMDP)、Lehigh Valley儿童癌症基金会和白血病与淋巴瘤协会(LLS)的认可。

儿童白血病的新资源：《 NCCN患者指南》

帕特里克·布朗(Patrick Brown)博士是约翰霍普金斯大学Sidney Kimmel综合癌症中心儿科白血病项目主任，他表示“我为每一个经历了确诊的孩子、父母和监护人感到心痛。值得庆幸的是，儿科治疗的进步代表了医学史上最深远的成就之一。正如这些指南中所解释的，近90%的被诊断为这种类型白血病的儿童可以通过廉价和广泛可用的治疗方法治愈。我们分享这些信息的目的是让人们做好应对所面临的挑战的准备，同时也让他们有理由感到有希望。”

权威定制NCCN患者指南

NCCN的患者指南直接基于临床实践版本，这些版本告诉世界各地的医生最好的方法来管理癌症患者。NCCN指南被认为是癌症治疗中临床指导和政策的金标准，是任何医学领域中最全面、最经常更新的临床实践指南。这些基于证据的建议是由NCCN下属的30个主要癌症中心的顶级专家制定的。

患者指南包含相同的治疗信息，但用易于理解的措辞编写。它们包括图表和图像，医学术语的词汇表，以及预约时提出的问题。一项独立的研究发现，对于在线寻找癌症信息的人来说，它们是最值得信赖的资源之一。

Alex’s Lemonade Stand基金会执行董事利兹·斯科特(Liz Scott)表示，“我们很清楚，对家庭来说，掌握孩子治疗计划的准确和可信的信息是多么重要。我们很荣幸能支持NCCN的病人指南：儿科ALL。信息有那么大的力量和希望!”

“我们希望全世界的每一个孩子都能得到最好的癌症治疗，”NCCN基金会执行董事、公共卫生硕士Marcie Reeder说道，“这就是为什么病人和看护者知道医生知道什么很重要。2019年，近100万人访问了我们的患者信息网站。我希望他们带着知识和安慰离开了这里，感到自己有能力对抗他们可能面临的一切。”

获取渠道

NCCN患者指南图书馆目前有近50本不同的书籍，包括乳腺癌、结肠癌、肺癌和前列腺癌的建议。也有一些关于支持性护理主题的书籍，如管理癌症相关的痛苦、恶心和呕吐、免疫检查点抑制剂(ICIs)和嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法的副作用，以及针对青少年和年轻人的各种癌症类型的特别注意事项。

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