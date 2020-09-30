女子闻气味判断女儿患癌，几周后孩子被确诊！

据《每日星报》报道，英国一名妈妈坚称自己闻出了孩子身上有癌症，几个星期后，她的女儿真的被确诊患上了白血病。

妈妈闻出女儿患癌症，数周后女儿被确诊

据了解，这名女子名叫莎朗·麦卡里斯特，现年36岁。莎朗以前护理过癌症患者，她说癌症患者身上有一股奇特的味道。一年前，莎朗突然在8岁女儿凯安身上闻到这种味道，很是担心。其他人对此感到十分惊讶，不敢相信。但莎朗坚持自己的判断，于是带着女儿去医院做检查。

第一次检查，医生并没有发现凯安的身体有异常，但莎朗并没有就此放弃，又继续带女儿做了几次检查。几个星期后，医生通知莎朗夫妇，凯安真的患上了急性淋巴细胞，也就是人们常说的血癌。尽管女儿的病情被自己猜中，但莎朗变得更加忧心忡忡，因为年幼的凯安将要踏上痛苦又漫长的抗癌征途。

孩子备受病魔折磨，妈妈心痛不已

距离凯安被确诊患已经过去了一年，日前，妈妈莎朗在社交媒体上发布了凯安治疗时的一组照片，并透露了女儿凯安目前的一些情况。

莎朗表示，由于接受了化疗，凯安的头发已经掉光了。病痛的折磨让原本开朗的凯安变得沉默寡言。状态很差时，凯安还会乱发脾气，莎朗知道凯安是害怕治疗。作为妈妈，莎朗看到女儿每天承受这样痛苦的折磨，心都要碎了，但又束手无策。

“凯安有一段时间不能走路，只能坐轮椅。后来情况有所好转，她又重新学会了走路。最近因为嘴巴里面长满了泡，凯安有几个星期都吃不了食物，孩子太疼了，她还这么小！”每次谈起女儿的病情，莎朗都感到十分心痛，“她只有几岁，她是我们的心头肉，为什么要承受这样的痛苦折磨？凯安问我她会不会死，我实在不知道怎么回答她，只能握紧她的手安慰她说‘宝贝，不会的，你肯定不会！’”

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