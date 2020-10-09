蛋黄酥吃腻了？要不要来试试肉松香芋酥

蛋黄酥吃腻啦，那就来一份肉松香芋酥吧！手作肉松香芋酥又香又粉、低油低糖、非常健康营养又美味哦~配茶、牛奶或者空口吃都是很好的选择、皮酥酥香香的很招人喜欢啦！

材料：

酥皮材料：低筋面粉140克，猪油75克，紫薯粉少许。

油皮材料：中筋面粉250克，猪油105克，糖粉30克，温水80克。

内馅：肉松适量，咸鸭蛋16个，芋泥馅适量。

其它：鸡蛋1个，白芝麻少许。

步骤：

1.咸鸭蛋取出蛋黄、蛋白不要、用玉米油泡蛋黄、提前泡四个小时以上、然后放入烤盘、撒上白酒、放入烤箱、上下火150度烤10分钟即可、然后芋泥馅包好蛋黄备用。

2.首先来做酥皮、适量的低筋面粉加猪油、混合均匀揉成面团、再分成四份、分别加入紫薯粉、一个颜色可以做两个蛋黄酥、大概一份18克。

3.做油皮、中筋面粉加猪油、糖粉、水混合均匀、揉成面团、盖上保鲜膜、静止15分钟、再分成大小均匀的8份、大概43克一个备用。

4.用8份油皮包上做紫色酥皮成圆形、盖上保鲜膜、静止15分钟左右、再用擀面杖擀成长舌状、再从上往下卷起来、再静止15分钟、再用擀面杖擀成长条、再从上往下卷、再静止15分钟。

5.然后用刀一切为二、用擀面杖擀成圆形、翻一个面、再包上豆沙和蛋黄、最后加入肉松、做成圆形、底部刷上蛋黄液、沾上白芝麻。

6.放入烤盘、再送入预热好的烤箱、上下火180度烤30分钟左右即可 。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)