秋天到了，是时候来一碗海蟹杂谷蔬菜粥~

秋天是收获的季节，也是需要滋补的时候。平常多吃一些五谷杂粮对身体非常有好处，用黎麦和一些五谷杂粮，加上海蟹搭配蔬菜，营养丰富又低脂低卡~

藜麦是一种碱性食物，而经常吃肉过多会使酸碱平衡失调，通过黎麦可以调整食物的酸碱平衡，保持身体健康。藜麦还可以减缓血管压力，有保护心血管作用，主要是由于藜麦中富含镁元素。如果身体中缺镁导致高血压，就容易心率不齐，适量补充藜麦可以补充镁元素，可以防止心血管疾病发生，关键是超好喝，喜欢的亲们赶紧来试试吧～

配料：

海蟹500克，小油菜2棵，葱姜少许，盐适量，料酒1勺，酱油1勺，香菜1根，青稞米50克，玉米碴子50克，小米50克，三色黎麦50克，糯米60克。

做法如下：

1.葱姜切碎，香菜切段，小油菜洗净切段，海蟹打开蟹盖，去除杂质后洗净，锅中倒入适量的清水，把洗净的三色黎麦和小米，糯米和玉米碴子，青稞米。

2.大火煮沸，撇去浮末杂质，继续小火炖煮30分钟后，看见锅中米汤汁慢慢变得粘稠时，加入洗净的海蟹，这个时候加入料酒和酱油去腥调味。

3.根据个人口味加入适量的盐调味，大火煮至海蟹变红，加入姜丝和葱花，大火煮沸后，加入小油菜，大火煮沸后即可关火，出锅咯～鲜美无比又营养丰富～

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