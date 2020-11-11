小家伙打喷嚏就是感冒？别大意，还有可能是……

下过几场秋雨后，最近的天气明显变冷，很多孩子出现了鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。宝妈们都以为孩子这是感冒了，其实这些症状也有可能是——过敏！

是的，你没看错，现在正是新的一轮过敏季，大家可要提高警惕！

警惕！孩子秋天也会花粉过敏！

你知道吗？秋季花粉过敏，往往比春天还要严重。

你可能会疑惑，春暖花开，孩子容易花粉过敏还可以理解。可是秋天没什么花开，为什么孩子还会过敏，而且更严重了呢？

其实这是因为，春天的花粉大多来源于鲜艳的花朵，这些花都是虫媒花，需要昆虫传播授粉。虫媒花的花粉颗粒较大，花粉从花朵上脱落后很容易发生沉降，很少在空中飘散。而且，虫媒花的花粉较少，所以大朵鲜花引起过敏的情况相对较少。

而秋天的花粉大多来源于藜科、葎草属、蒿属等草类植物。这些草类生命力强，在小区院子、田野间、旷野里随处可见。这些草类会开很小的花，通过风来完成传粉，被称为风媒花。风媒花的花粉干燥且颗粒较小，很容易在风中飘散，而且数量多。花粉又小又多，很容易引发过敏。

感冒 or 过敏？怎么区分

打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、甚至还有轻微的发烧，都可能是过敏，而不是感冒！感冒和过敏在症状表现上十分相似，特别是当下，由于过敏源浓度较高，孩子发生过敏很常见。

如果孩子在出现症状前有郊游、爬山史，或者房子周围草木繁盛，症状与花粉浓度指数密切相关（花粉浓度高时症状较严重），大家就要考虑是不是过敏了。情况必要时可以给他服用抗过敏药，如果吃药后症状明显好转，这也是过敏的一个佐证。

到了过敏季，孩子想要避免过敏并不容易。前几个月由于新冠疫情封锁，孩子接触过敏源的机会较少，患病的风险也小了很多。但现在早已开学，孩子经常外出，接触过敏源的机会变多，患病的风险自然就会上升了。

花粉过敏的表现

尽管症状和感冒十分相似，但花粉过敏的危害千万不能忽视。如果病情严重，有可能会危及孩子生命安全。

通常来说，花粉的直径在30-50微米之间，它们在空中飘散时很容易被人吸入到呼吸道中。对花粉过敏的孩子吸入花粉后，就会出现过敏反应，这就是花粉过敏症。

花粉之所以让人过敏，主要是因为花粉里含有大量蛋白质，其中一些蛋白质成分是主要致敏原。通常而言，花粉过敏症会出现以下几个表现：

1.眼睛

孩子眼睛红肿，发痒，有黏液脓性或水样分泌物，这就是“花粉性结膜炎”。

2.皮肤

皮肤上有细小鳞屑、红斑、丘疹，伴有灼热感或瘙痒感，大多数是因为在户外皮肤接触花粉后被阳光照射后引发。

3.喉咙

孩子突然有阵发性咳嗽，呼吸困难，有白色泡沫样黏痰出现，甚至有可能出现喘鸣，这是“花粉性哮喘”。

4.鼻子

孩子鼻子感到很痒，突然不停打喷嚏，喷出很多鼻涕，有鼻塞症状，这是“花粉性鼻炎”。

如何帮助孩子预防秋季过敏？

秋天花粉较多很容易引发孩子过敏，那么，该如何帮助孩子预防花粉过敏呢？赶紧来学习一下：

1.戴口罩

由于新冠疫情原因，大家出门都会戴口罩，导致过敏人数大幅减少，过敏症状也减轻很多。因此，建议孩子出门一定要戴口罩。

2.注意查看秋季花粉指数

大家要密切留意气象局发布的花粉指数和变化趋势，及时了解居住地的花粉浓度、种类、级别和具体数值。

3.适当回避

在花粉高峰期大家要让孩子减少外出和户外逗留，适当避开高峰期。如果必须要外出，回家后要采取对应措施。

5.回家后及时洗眼、洗鼻

孩子在户外活动时间较长，或者幼儿园、校园里有很多草类植物，当天又有微风的话，回家后要及时让他洗脸、洗鼻、漱口，减少接触过敏源时间。

孩子回家后，可以用鼻腔冲洗器或生理盐水鼻喷剂来清洗鼻腔；可以用人工泪眼清洗眼睛；同时注意漱口洗脸。

4.必要时服用抗过敏药物

孩子如果有敏反应，就要带他去医院。最新的治疗建议如下：

（1）在过敏发作前半个月，让孩子服用仙特明、氯雷他定等过敏类药物，可缩短病程，减轻病情严重程度，甚至可以避免发病。

（2）如果孩子出现喘憋、敏感性咳嗽，应在医生指导下进行雾化治疗或使用呼吸道气雾剂。

（3）如果孩子有明显的鼻敏感症状，可在医生指导下使用鼻喷剂。

鼻喷剂主要有三种，一种是缓解鼻塞；一种是激素类，一种是缓解鼻敏感状态。

大多数人比较能接受缓解鼻塞的鼻喷剂，孩子的症状常常会因此得到好转。但对于激素类鼻喷剂，有的家长不放心，常常不遵医嘱使用。事实上，治疗过敏性鼻炎还是要听从医生，使用局部鼻喷剂，才能更好地缓解病情。

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