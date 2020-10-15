看胎盘位置就知生男生女？可信吗

相信很多准妈妈都想知道肚中的baby到底是小王纸还是小公举？而谜底往往到最后一刻才会揭晓！

但关于胎儿性别的判断，民间有很多种说法。这不，育姐最近又收获一个说法，据说“通过胎盘位置就可以看出宝宝性别，胎盘前壁是男，后壁为女”。

那么，这个说法可信吗？

假的！胎盘位置跟宝宝性别无关



通过胎盘位置当然判断不出生男生女啦！胎盘是宝宝睡在子宫里的“床”，“床”的位置就能判断出胎儿性别，这也太扯了吧~

胎盘有三种情况，但性别只有男女，完全对应不上，所以听听就好，别当真。

下面给大家简单介绍下胎盘的三种情况：

1.胎盘前壁

如果将胎盘当成一张床，胎宝宝就“睡”在前端。胎儿在胎盘靠前的位置，所以准妈妈的肚子看上去会大一些，更突出一些。

2.胎盘后壁

胎盘后壁的胎儿处于“床”的后端，也就是靠近妈妈腰部的位置，所以不是很显怀，这种情况孕妈妈腰部的负担要重一些。

3.前置胎盘

前面两种情况比较常见，本身不具有危险性。但相前置胎盘会对母婴安全产生一定的威胁。前置胎盘有部分前置胎盘、完全性前置胎盘、边缘性前置胎盘三种。

前置胎盘有何危害？

胎盘前置有一定的危险性，它对准妈妈的危害主要体现在以下几点：

1.导致胎儿发育异常

前置胎盘有可能是基因引发的胎盘发育异常，但并不是所有的前置胎盘都是这种情况。如果准妈妈胎盘前置，在孕期要多次进行检查，以免因胎盘特殊导致胎儿发育异常。

2.引发胎儿早产

前置胎盘的胎儿位于子宫比较靠下的位置，在在孕期有可能会出现缓慢下坠的情况。随着胎儿逐渐长大，子宫承受的压力随之增大，很容易引发早产。

准妈妈在孕期要注意什么

与其关注胎儿性别，倒不如关注准妈妈自身健康，来看看孕期的注意事项：

1.定期产检

怀孕期间，准妈妈要定期去医院做产检，以了解自己的身体情况和胎儿的发育情况。每一次产检的良好情况，都会让准妈妈吃了一颗“定心丸”，能安心养胎，等待宝宝的降生。

2.保持科学饮食

大家在孕期要保持科学饮食，适当补充营养，为胎儿健康发育创造良好的物质条件。

3.养成良好的作息习惯

孕期作息时间不规律，会导致体内激素分泌异常，影响胎儿的健康发育。大家要及时改掉不良生活习惯，在孕期保持正常的作息规律。

胎儿的性别总有揭晓的那天，在此之前保持神秘，也是一段美好回忆哇~

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