愤怒！孩子不听话，就用针扎！这家幼儿园老师，居然干出这种事！

9月28日上午，呼和浩特新城区公安分局接到鼎奇幼儿园昭君园学生家长的报警，称在孩子身上发现疑似针眼。

据家长刘先生表示，9月26日晚，孩子在家里上厕所，他和妻子发现女儿的臀部有3个明显的针眼。

经过询问，孩子说是幼儿园的某老师扎的。除了自己，班里还有其他小朋友也被扎过。

27日，刘先生带着孩子去医院检查，并在微信上建立家长群，提醒其他家长检查孩子的身体是否有针眼。

家长薛先生说，他们家的孩子今年3岁多了，身上也出现针眼。孩子说是因为自己午睡后醒不过来，老师用牙签扎的。

家长王女士说，自家孩子的腿上、臀部、腰部和头部，也有不明结痂的针眼。孩子说是因为自己上厕所时不听话，被老师用红色的针扎的，还扎过嘴巴。

王女士问女儿为什么不早点告诉自己时，孩子说老师告诉她不能让父母知道。

截至28日上午，共有8名家长发现孩子的身上、头部有不明针眼。

在确认孩子身上的针孔并非意外之后，28日上午，家长赶到幼儿园反应情况，并报警。

经过警方的全力调查取证，发现鼎奇幼儿园昭君园的白某某，樊某某和石某某，涉嫌虐待被监护人、看护人罪。目前，三人已被警方刑事拘留。

说实话，刚开学一个月就看到这种新闻，除了令人震惊之外，也刺痛了家长保护孩子的心。

也许很多人都以为，之所以发生虐待儿童的情况，肯定是一家不正规的幼儿园。

然，并非如此。

据悉，鼎奇幼教标榜是一家汲取国际先进幼儿教育精髓的专业幼教机构。园所遍及北京、上海、河北和内蒙古等地，而且在册学生超过3000人，教职工超过300人。

最最主要的是，宣传资料还说，鼎奇幼儿园是内蒙古首家示范幼儿园 ，也是内蒙古地区规模最大的专业幼教机构。

可正是这么一家“正规”的幼儿园，居然发生多起针扎孩子的现象。

先不说孩子被针扎，家长是多么的心疼和愤怒，就连陌生的网友都看不下去了，希望一针一针地给老师扎回去。

印象中，幼儿园发生针扎学生的事件，已经不是第一次了。可去网上一搜，发现根本才是冰山一角：

2015年5月18日，榆林一幼儿园女老师针扎幼童

2015年6月10日，北京一幼儿园老师被指针扎幼童

2015年11月底，吉林四平4名幼师针刺幼儿获刑

2016年6月15日，北京幼儿园儿童疑遭针扎

2016年10月17日，天津一幼儿园疑发生“针扎儿童”事件

2016年11月19日，宁夏银川一幼儿园教师疑针扎6名学生

2018年，天津金色摇篮东城幼儿园38名孩子被针扎

2019年4月12日，西安一幼儿园发生4名孩子被针扎现象

2020年9月23日，昆明某幼儿园老师用缝纫针扎4岁孩子

……

那么，为什么幼儿园总有针扎孩子的现象呢？而且还不断地上演？

也许正是因为这种虐童的方式很“隐蔽”，家长不容易在孩子身上找到针孔，所以即使被报道出来，也很难引起社会关注。

可人之初，性本善。到底是什么原因，让部分幼师变成了“容嬷嬷”？

也许有人会说，有些孩子真的非常调皮，老师要是没有适度的惩罚，管理难度也是很大的。

没错！不排除有些孩子不好管理，老师体罚学生也是古已有之。可把老祖宗家法视为教育准则，并如此发扬光大的，也绝对是丢了师德和人性的。

退一万步说，就算孩子调皮难管，也不该用这种毁灭人性的教育方法啊？

真是没有想到，

针头、牙签、订书机，在某些老师的手中竟然成了教具！

一针下去，痛了谁？

是孩子？家长？还是教育？！

如果发生针头感染，谁来负这个责任？

就算只造成身体轻伤，

谁又能保证孩子不会留下巨大的心理阴影？

会给他们的成长道路带来怎样的坎坷？

要问，为什么部分老师会成这样？

唯一的解释就是，老师有病，还不轻！该吃药了！至少，患有严重的心理疾病！

建议这种虐待儿童的病态老师，学校除了开除之外，还要终身禁止从事幼儿教育工作，家长也要追求赔偿和其他责任。

建议有关部门对这一次的“针扎”事件，必须一查到底，严肃处理，没有任何搪塞和敷衍的理由。

“针扎”事件层出不穷，也在提醒我们，是时候应该从制度建设入手，建立更完善、科学的教育机制了，用严刑峻法制止“针扎”幼儿的黑手。

当然，广大教育机构也应该知道，考试和面试过滤不了人渣，职业、性别、外表、教育和工作经历，也和人品不挂钩。

师者，传道受业解惑也。在教育领域，绝不能让有睚眦必报、心狠手辣、暴力倾向和虐童倾向的人。

最后提醒各位家长，保护好孩子，让他们免受伤害，是我们成人社会的责任。

如果发现孩子放学后一刻也不愿多停留，从来不在幼儿园大便，夜里总是惊醒、做噩梦，说话跋扈、颐指气使等现象，就要引起重视。

当孩子脱离我们视线之后，人渣和小人有时还真是防不胜防。

我们唯一能做的，就是让孩子学会保护自己，遇到问题及时跟自己沟通，了解孩子在幼儿园的真实情况，减少受伤害的几率。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)