熊孩子又双叒叕被卡了，这一次竟然是……

相信每次带孩子的时候，家长们都非常头疼，因为孩子们探索欲望很强，喜欢到处乱摸、疯跑，稍不留神就能搞出各类事故，而今天要说的就是他们总会把自己卡在各种令人意想不到的地方。

这不，徐州一个熊孩子就又惹事了，那么多玩具不玩偏要玩锅盖，玩就玩吧还非要顶在头上，然后就神奇地卡！住！了！

孩子被卡住了，家长又急又气又想笑，一边骂着一边带着孩子去找医生。然而面对这种情况，医生也非常无奈，最终只能求助消防。消防员们似乎也见怪不怪，稍作尝试之后，就利用润滑液把锅盖取了下来。

对此网友们也笑喷了，纷纷表示：万万没想到，锅盖也能卡住熊孩子！

虽然每年熊孩子被卡的事件屡见不鲜，但是总能卡的别出心裁，随便去@中国消防微博搜了搜，就有一堆奇妙的被卡事件，比如：

公交车站的椅子

又来了，看来是老“卡”位了

塑料板凳也能卡

痰盂！容我先笑3分钟

迷之按摩椅

这是养乐多的瓶子？

还有很多奇葩的地方~

如何避免孩子被卡住？

孩子的好奇心很强，碰到什么东西都想要摸摸看看，一不小心就可能被卡住。那么该如何避免这种情况呢？

1.灌输安全知识

家长要加强安全知识灌输，告诉他们哪些东西不能碰，不能随意把手或者头伸入缝隙、孔洞里探索。可以提前给他们观看一些相关新闻，告诉孩子被卡住的后果。

2.避免安全隐患

a.无论是在户外还是室内，都要关注孩子，不要让他们长时间消失在视野内。

b.家里的绞肉机、果汁机、电蚊拍等有小孔洞的物品要收好，别让孩子触碰到。

c.玩具不要选有小孔洞、缝隙的产品；玩具旧了出现孔洞的时候要及时淘汰。

d.避免孩子靠近门窗，尤其是商场的玻璃大门，很容易夹手；进出要有大人陪同。

e.带孩子外出时，自行车、电瓶车后轮最好能装上防护挡板，以免孩子卡脚。

f.乘坐电梯、扶梯，进出旋转门、自动门的时候，家长一定要陪在左右。

g.小区里的公共健身器材基本都是按照成人的标准设计的，不建议给孩子玩耍。

孩子意外被卡，该如何补救？

1.孩子手足头被卡的时候，千万不要用力撕、拉、拽、扯，可以试着让孩子自己用力，有些卡得不是很紧，孩子自己就能抽出来。

2.刚开始被卡的时候没有发生肿胀，可以用一些有润滑作用的物品进行润滑，比如油、洗涤产品，然后再试试，看看能否拔出来。

3.如果孩子卡在墙壁、护栏等区域，建议用衣服、薄毯、绳索帮忙做个保护，以防皮肤被摩擦受伤；有条件的还可以放个凳子。

4.孩子被卡之后，可能因为害怕而情绪波动，此时家长们一定要适当安抚。情绪波动的时候血液流速快，容易发生肿胀、充血情况。

5.最后就记得及时拨打119，求助消防员来帮忙，他们有着专业的破拆工具，同时也有丰富的经验（毕竟孩子被卡事件太多了！）

最后提一句，相比较而言，孩子的头比较大，头能过去的地方，身子基本能过去。所以如果孩子头部被卡住了，可以试着让他们往前进，看看身子能不能挤过去。

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