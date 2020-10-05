家有小公举，要警惕阴唇粘连！

这可能不是经常谈论的育儿话题。不过请放心，唇部粘连很常见，很少引起不适，易于治疗，即使不进行治疗也通常会消退。即使情况看起来令人担忧，也不必慌张。一些简单的方法将帮助你应对这种情况，并避免一些常见的错误。

什么是阴唇粘连？

通常，阴道入口周围的皮肤是分开的，在它们之间有一个清晰的开口。但随着发育，某些女孩这一开口部分或完全阻塞。

由于阴唇粘连，最常见的阻塞形式是阴唇融合。而这带来最大的问题是容易反复尿路感染。

谁会得阴唇粘连？

通常，6个月至6岁的女孩被诊断出阴唇粘连比较多见。

尿液、粪便、尿布疹、感染、刺激物或机械损伤通常会引起阴唇的慢性炎症。有时候，炎症是性虐待导致果。

无论是什么原因，当阴唇试图闭合时，纤维组织都会使阴唇彼此粘附。无论父母多么认真阻止，有些女孩都容易形成粘连。

阴唇粘连的症状是什么？

粘附导致外阴开口上方的膜光滑，中央有一条细而浅的线。该表面膜通常在开口的后部开始形成，而“拉链”朝前闭合。通常，在前部保留足够的开口以允许尿液和阴道分泌物排出。

阴唇粘连会传染吗，持续多长时间？

阴唇粘连不会传染。

当女孩不再使用尿不湿时，粘连通常会自发地消除。当阴唇粘连持续存在时，青春期的雌激素激增将纠正该问题。

通过治疗粘连会迅速消失，通常会在一周内消失。

阴唇粘连如何诊断？

通常根据体格检查来诊断，儿科医师会注意粘连问题。如果孩子对治疗无反应，或者在出生时确实存在，则需要进一步评估以寻找泌尿生殖系统的其他异常情况，但这种情况要少得多。

阴唇粘连如何治疗？

如果没有并发症，例如感染或阻塞，则不需要治疗。

切勿强行分离阴唇。这会令孩子疼痛并造成伤害，而且会让粘连更严重。

如果需要治疗或优选治疗，可以通过使用局部雌激素来加速自然过程。激素霜一般在一周内即可改善情况，有时需要使用长达一两个月，具体遵医嘱。

停止使用激素霜后，比以前更容易形成新的粘连。

为防止新的粘连，每晚2 -3个月在阴唇上涂抹润滑剂。在大多数情况下，这足以打破周期，但如果融合仍然发生，请重复激素霜并继续使用润滑剂一年。

确保避免任何刺激(例如泡泡浴)，及时治疗任何感染(例如酵母菌)，治愈任何尿布疹以及教导良好的卫生习惯(从前到后擦拭)。

如果使用雌激素乳膏，应注意可能还会有其他短暂的雌激素副作用，包括阴唇或乳头变黑等。药物停止后，这些状况将消失。但可能会导致短暂的“小月经”或阴道流血。出血是自限性的，无需担心。

如何防止唇部粘连？

防止刺激阴唇有时会防止粘连。这意味着选择对宝宝没有刺激的纸尿裤，勤更换，并及时治疗尿布疹。泡泡浴和酵母菌尿布疹也是常见的刺激物，也要避免。

随着女孩年龄的增长，教她们养成良好的卫生习惯，比如如厕后从前到后擦拭。

在刚开始出现刺激感时，在阴唇上涂抹凡士林等润滑剂可能会阻止粘连的形成。

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