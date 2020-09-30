湿疹频来扰娃，如何是好？

即便宝宝满脸湿疹，在你眼里还是最靓的崽。但不管怎样，湿疹是存在的，宝宝也会很痒。它会永远在那里吗？家长能做什么？下面一起来学吧。

什么是湿疹？

湿疹是一个通用术语，指的是广泛的红色瘙痒性皮疹，包括接触性过敏。但是，通常，大多数人使用湿疹来表示一种称为特应性皮炎的特定疾病。

特应性皮炎是儿童中最常见的皮肤病之一。因为某些触发因素，皮疹中敏感的皮肤会突然发作。这些触发因素孩子而异，以下是要注意的常见因素列表：

* 摩擦或刮擦皮肤

* 水分过多，例如唾液或牛奶中的水分

* 过于干燥

* 过热

* 冷空气

* 屋内粉尘

* 羊毛或其他混纺织物

* 牛奶

* 小麦

* 黄豆

* 花生

* 坚果类

* 蛋

* 狗或猫皮屑

* 香烟烟雾

* 用刺激性洗涤剂清洗的衣服

* 肥皂

特应性皮炎可能陷入恶性循环。某些东西会刺激孩子的皮肤，使其发红发炎。而因为瘙痒，孩子忍不住抓挠痒会使局部皮肤更严重。一旦皮肤的外部保护层丢失，受影响的区域对刺激物更加敏感，并且容易干燥。孩子再接触到同一触发因素，甚至会出现更多的皮疹。

谁容易得湿疹？

婴儿是最常受影响的人。特应性皮炎最常见于患有哮喘、过敏或特应性皮炎的家庭成员的儿童中。

湿疹有什么症状？

皮疹最常见于脸颊。随着时间的流逝，它们会变得浓密，干燥和鳞片状。皮疹还常见于脖子、手腕、手以及肘部或膝盖外侧的皮肤上。

在每个年龄段，瘙痒都很普遍。甚至小婴儿也会忍不住用手去触碰。

湿疹会传染吗，会持续多长时间？

湿疹不会传染。大多数患有特应性皮炎的儿童通常发生在入幼儿园之前，长大后可能会消失。如果有家庭成员患湿疹，则很可能是终身病。

如何诊断湿疹？

特应性皮炎的诊断通常基于经历、家族史，皮疹的出现和位置以及瘙痒的证据。如果特应性皮炎很严重或对治疗无反应，应咨询皮肤科医生以确保这是正确的诊断。

湿疹怎么治疗？

☛ 远离诱因

识别和避免诱因是治疗特应性皮炎的最佳方法。对于大多数孩子来说，最好避免接触羊毛织物，并避免过热。

☛ 注意保湿

让皮肤保持适度的水分是治疗的基石。为了保持皮肤健康，最好避免长时间洗澡。短暂的沐浴会滋润皮肤，而不会使皮肤干燥。

不建议使用肥皂洗，以免破坏敏感皮肤的保湿层。除非宝宝特别脏，否则不要使用任何清洁剂。

每天至少两次在患处涂抹保湿乳液，尤其是在刚洗完澡后。另外，在房间内使用加湿器可以防止皮肤变得过于干燥。

☛ 及时护理

在发炎周期中，类固醇霜可能非常有帮助。但不建议儿童每天使用。

类固醇乳膏和软膏的效力范围很广。可以使用最温和的可的松。不要在脸上使用比非处方可的松强的东西，除非有医嘱。

一旦周期中断，在一周内逐步减少类固醇，然后停止，以防止反弹。

如何预防湿疹？

母乳喂养是预防或远离特应性皮炎的最佳方法之一。一些证据表明，哺乳期妈妈把触发性食物从饮食中去除，可以让婴儿远离特应性皮炎。

另外，将固体食物的引入推迟到6个月可能会有帮助。

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