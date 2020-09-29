自闭症男童“闹情绪”，警察竟开枪扫射

据美国《华盛顿邮报》报道，9月4日，美国犹他州发生一起悲剧。一名自闭症男童突然在家情绪失控，妈妈无奈之下报警求助。没想到，警察赶到现场后，竟直接朝孩子开了11枪。男童被击中后伤情严重，目前正在医院重症监护室接受救治。

自闭症男童情绪失控，警察竟开枪射击

据了解，男童名叫林登·卡梅隆，今年13岁。据他的妈妈透露，她在家照料儿子1年后，准备重返职场。但林登有严重的分离焦虑，不能接受妈妈离开的现实，在家里大声吼叫，情绪变得十分不稳定。

妈妈无法安抚林登的情绪，于是打911报警求助。她在电话中对警察表示，孩子手无寸铁，只是发狂了，在家里大吼大叫，想要引起关注。

警察赶到现场后，让妈妈离开房间在外等候。两名警察进门后不久，妈妈就听到警察大声命令林登趴在地上，随后传来一连串枪响。妈妈立即冲进房间，看到儿子身中数弹，浑身是血，并且已铐上手铐。

男童伤情严重，枪击倒地时向妈妈表达爱意

男童妈妈表示，她报警的目的，只是想让警察帮忙将孩子送往医院。可她万万没想到，警察竟用这种简单粗暴方式对待无辜民众。妈妈对此感到十分震惊和气愤，同时又担心孩子安危。目前，林登正在医院接受救治，他的肩部、肠道、膀胱，双膝都被警枪击伤。

事发后，警方公布了警察执法记录仪拍摄的画面。视频显示，警察大喊让林登趴下，林登一边跑一边喊“我有枪”。随后警察开枪射击，林登倒地后急促地说道：“告诉我妈妈，我爱她。”

盐湖城市长说：“作为一名14岁男孩的妈妈，我感到很心痛也很失望。”她表示，从现在开始，所有警察的执法记录仪拍摄的画面都将在警局的社交媒体上公布。

9月8日，当地警方发表声明，承认警察开枪射击导致了“悲剧”的发生，并表示将此事由警方内务部门、地区检察院、市民调查委员会进行联合调查。目前，涉事警察正在带薪休假，等候调查。

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