孩子肥胖？限制屏幕时间或可帮助ta

根据一项涉及欧洲8个国家共4000多名儿童(2至11岁)的研究，发现屏幕时间和睡眠时间可独立预测儿童是否超重。研究人员建议，应将其作为减轻超重和肥胖负担及相关健康状况的预防策略的一部分。该报告在今年欧洲和国际肥胖症大会(ECOICO 2020)上发表。

背景：睡眠时间在减少，屏幕时间、超重和肥胖正在增加

全球趋势表明，儿童的睡眠时间在减少，而屏幕时间、超重和肥胖正在增加。据报道，在全球范围内，90%的青少年没有达到建议的每晚9到11小时的睡眠时间，而这与屏幕设备的使用量增加相吻合。据估计，仅在英国，年轻人(8至19岁)平均每周花44小时在屏幕上。

深入了解导致儿童和青少年超重的可改变的危险因素，可以为预防超重造成的直接和长期健康后果提供独特的机会。

这些新发现证实了先前研究的证据，即睡眠时间和屏幕时间都与超重独立相关，同时也增加了这些行为如何相互影响影响年轻人体重状况变化的证据。

研究：屏幕时间、睡眠时间和突发性超重之间的关系

在这项研究中，研究人员检查了屏幕时间、睡眠时间和突发性超重之间的关系。参与的儿童(年龄在2至11岁之间)从2009/2010年起接受了随访，一直至2013/2014年。研究开始时，家长们被要求报告孩子们平均每天花在看电视、玩游戏机、使用手机、电脑或平板电脑以及睡觉上的时间。

研究开始时，研究人员发现屏幕时间(每天小时数)和睡眠持续时间(每天小时数)呈反比关系，这意味着其中一个时间的减少会导致另一个时间的增加，因此研究人员评估了它们对体重轨迹的单独和联合影响。

睡眠时间是超重的一个重要独立预测因子

对3734名在研究开始时没有超重或肥胖的儿童进行分析，发现在随访期间，每多看一小时屏幕，儿童超重或肥胖的可能性就高出16%，而睡眠时间每减少一小时，超重或肥胖的风险就会增加23%。

然而，在对数据进行调整后，研究人员发现，屏幕时间与超重之间的联系不再具有统计学意义，但睡眠时间仍然是超重的一个重要独立预测因子。

睡眠对于儿童的重要性

领导这项研究的爱尔兰皇家外科学院的Viveka Guzman博士表示，“我们的研究强调了超重和肥胖预防策略的潜力，这些策略可以促进充足的睡眠时间和限制屏幕显示时间。”。

“睡眠通常被低估，但却是儿童发育的重要组成部分，经常性睡眠不足会导致各种健康问题。我们的研究结果表明，睡眠时间在屏幕时间和超重之间起着一定的作用，但是还需要更多的研究来理解这种关系背后的机制。”

作者承认，他们的发现显示了观察上的关联，因此无法得出因果关系的结论。他们指出了一些局限性，包括这项研究没有检查潜在的混杂因素，如体育活动、肥胖家族史或饮食模式，以及睡眠时间和屏幕时间的漏报或误报的可能性，这些因素可能会影响研究结果。

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