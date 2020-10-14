发育障碍儿童吞咽困难，或与大脑细胞失调有关

根据弗吉尼亚理工大学（Virginia Tech）和乔治华盛顿大学（GWU）神经科学家的研究，发现控制口腔和舌头关键部位的脑细胞失调可能导致神经发育障碍的儿童吞咽困难。

研究旨在找到安抚移动舌头的运动神经元的方法

在用小鼠模型进行一项名为DiGeorge综合征的遗传性儿童疾病的研究中，科学家发现了直接控制舌头肌肉被称为运动神经元的脑细胞能自发活动，与控制其活动的机制不同步。

找到让舌头移动的运动神经元平静下来的方法，可以改善吞咽、进食或发声困难的问题，但科学家们表示，在开发治疗方法之前还需要进行更多的研究。

该研究的高级合著者、发育神经生物学家安东尼·萨缪尔·拉曼蒂亚(Anthony Samuel LaMantia)表示，“我们进一步的研究证明，控制口腔、舌头和咽部关键部位运动的运动神经元的活动，被导致遗传性神经发育障碍的相同机制所干扰。我们的目标是了解这些症状的原因，以帮助儿童尽早康复。”

这项研究在神经科学学会的开放存取期刊eNeuro上在线发表。

多达80%的发育障碍儿童有问题

多达80%的发育障碍儿童出现进食、咀嚼或吞咽问题，并可能导致食物吸入、窒息或危及生命的呼吸道感染。

哺乳、喂养和吞咽困难被称为小儿吞咽困难，是婴儿最严重和最常见的并发症之一。它们在DiGeorge综合征中很常见，DiGeorge综合征是一种由于22号染色体的一小部分缺失而引起的遗传病。该综合征具有自闭症谱系障碍和精神分裂症的高风险，以及心脏、面部和四肢畸形。

大脑细胞失调可致发育障碍儿童吞咽困难

在这项研究中，研究人员从小鼠模型DiGeorge综合征中追踪了运动神经元目标肌肉，标记每类运动神经元，并记录其电特性。与正常小鼠相比，DiGeorge综合征模型中负责舌向前和向后运动的运动神经元自发放电，兴奋性冲动不能被抑制性反应平衡。

结果，运动神经元兴奋性的增加会影响舌头肌肉的压缩和运动，从而威胁婴幼儿的进食效率和气道安全。

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