又到水果盛产季，给孩子吃，要避开这些坑！

秋季是盛产水果的季节，橘子、梨、猕猴桃等各种水果纷纷上市，很多宝妈都会买一些给孩子吃。

不过，对于孩子来说，吃水果也是有很多讲究的，下面这些坑请一定要避开：

× 误区一：孩子不爱吃蔬菜，多吃水果效果一样

要知道，蔬菜和水果含有的营养元素是完全不同的。

像蔬菜中的矿物质维生素的含量要就要比水果多很多，比如萝卜、白菜中的维生素C的含量要比梨、苹果等水果多6-10倍。

当然，吃水果也有很多好处。比如，水果中含有的有机酸、糖分和芳香物质成分，具有提高食欲、增加热量摄入、加快营养吸收的作用。而且，水果可以直接吃，不会出现营养流失的情况。

但如果让宝宝吃大量水果，甚至用水果代替蔬菜，只会让他摄入太多热量，对身体健康无益。另外，一次吃太多高糖水果（比如葡萄等），有可能会引发高渗性腹泻，危害宝宝身体健康。

× 误区二：削掉果皮，就没有农药了

很多人认为只要把果皮削掉，就不存在农药的问题。其实，一些农药是从果树的根部输入的，只是将果皮削掉并不能从根本上解决农药残留问题。而水果中口味最好、营养元素含量最高的部分常常在表皮附近。因此，只要将把水果彻底洗干净，让宝宝带皮吃是最科学的。

不过，对于0-18个月的孩子，其消化系统的屏障作用还没有发育成熟，吃水果还是去皮为好。如果宝宝有肠胃道感染的问题，同样也要去皮。

TIPS：四种果皮不能吃

1.成熟柿子的表皮中含有大量鞣酸，吃的太多会引起柿石。

2.红薯皮含有很多碱，吃的太多会让肠胃不舒服。

3.土豆皮含有“配糖生物碱”，这种碱在人体内累积到一定程度后会引发中毒。

4.荸荠在水田中生长，表皮中有可能含有寄生虫或者虫卵。生吃荸荠时，如果表皮没有洗干净就容易生病。

× 误区三：水果是健康食品，不会过敏

水果也会引起过敏！木瓜、香蕉、芒果、杏、李子、桃子、樱桃、猕猴桃、哈密瓜、苹果等水果也可能会引起过敏反应，尤其是对于0-12个月过敏体质的宝宝，建议第一次添加这类水果时要要将水果去皮蒸熟，捣成果泥后少量食用。

× 误区四：吃高蛋白食物后要吃水果有助消化

给宝宝吃水果要注意搭配，懂得宜忌。诸如橘子、石榴、山楂、柿子、葡萄等水果中含有维生素C、果酸和单宁酸，和钙结合后会形成难以消化的凝块，容易引发腹痛、腹胀等肠胃不适。因此，如果孩子吃了鱼虾蟹、牛奶等钙和蛋白质含量较高的食物后，就不宜再给他吃以上这些水果。

× 误区五：早饭前先吃水果更健康

宝宝空腹时，尤其是在早晨，千万不能吃柿子、山楂、荔枝、香蕉、黑枣、菠萝、番茄、橘子等水果。这些水果容易导致宝宝出现反酸、胃痛、恶心、呕吐等症状，还会刺激胃肠粘膜造成损伤，甚至会抑制心血管功能，对身体健康十分不利。

× 误区六：饭后吃水果可以促进消化

吃完饭后马上吃水果，水果中的有机酸和糖分会和食物发生化学反应，而果胶在吸收水分后还会增加胃中食糜的含水量，加重了胃的负担。这除了会妨碍营养成分的正常吸收外，还会发酵，容易导致孩子出现反酸、口臭、打嗝、腹胀等症状。

所以，吃完的饭后不应马上给宝宝吃水果。宝宝吃水果的正确时间是餐前1-1.5小时，或者饭后2小时。此时吃水果可以有效补充热量和水分，缩短在胃中停留时间，降低不利影响。

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