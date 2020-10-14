秋蚊猛于虎，当心乙脑找上娃！

你有没有发现，秋天的蚊子比夏天更“毒”！老话说，秋蚊猛于虎，真不是吹的！

而且哦，秋蚊携带的病毒也多，家有小宝的，尤其是要小心秋蚊携带的乙脑病毒，家长千万不要掉以轻心！下面，育姐就教大家一些简单的防护措施~

秋蚊携带病毒，小心乙脑找上娃

秋天气温宜人，多雨，给了蚊子大量繁殖的机会。所以，秋天的蚊子吸血更多，咬人更狠，携带的病毒也更多，于是就有了“秋蚊比夏蚊更毒”的说法。秋蚊如此“猖狂”，自然也就容易影响到人的健康。家中有孩子的，一定要小心秋蚊传播【乙脑病毒】。

临床数据表明，乙脑的高发人群是10岁以下儿童，其中2-6岁儿童的发病率最高。孩子若是感染乙脑病毒，病情严重时会使体温快速升高，高烧甚至会烧至40℃以上，伴有持续或反复的强烈抽搐，在一两天内发生深度昏迷，有中枢性衰竭和脑疝等症状。如果抢救不及时，孩子有可能会死于呼吸衰竭。

孩子活泼好动，新陈代谢旺盛，产生的乳酸等代谢产物也相对较多，对蚊子有很强的诱惑力和吸引力。另外，孩子皮肤娇嫩，对温度的敏感性较高，也很容易招惹蚊子，大家千万不要小看！

如何避免孩子被蚊子叮咬？

一般情况下，蚊子的寿命是1-4周。随着天气慢慢变冷，蚊子通常在中秋后的两周内逐渐消失。但在秋蚊肆虐的这段时间内，大家该如何避免孩子被蚊子叮咬呢？

1.准备工作要做好

孩子睡觉前，挂好蚊帐，可以使用宝宝专用蚊香，也可以在床周围撒上一些驱蚊花露水或宝宝金水。

2.家中保持干净整洁

家里的卫生情况越好，孩子感染乙脑病毒的风险越低。避免孩子感染乙脑病毒最好的方法就是及时将阳台、洗脸池、花盆里的积水清理干净，不给蚊子的繁殖创造条件。大家要经常清扫家里的卫生死角，并保持室内空气流通。

3.外出时做好防护

带孩子外出时，大家要给他穿长衣长裤和袜子，防止蚊虫叮咬。因为蚊子喜欢落在深颜色的衣服上，所以建议大家给孩子穿浅色的全棉衣服，既能吸汗又能防蚊。晚上带孩子出门时，可以让他戴上儿童熏蚊器。另外，大家可以将B族维生素放在水中稀释，然后涂抹在孩子裸露的皮肤上，防蚊效果也很不错。

孩子被蚊虫叮咬后怎么处理？

被蚊虫叮咬后容易引发皮炎，皮肤瘙痒难忍，孩子常常会用去抓。被叮咬的部位经过抓挠后，皮肤里的淋巴液、组织液等渗出就会形成脓包，不仅越抓越痒，而且还不容易消退，甚至会抓出“大花腿”。

其实，孩子被秋蚊叮咬后，大家可以用以下方法进行处理：

1.先给孩子止痒

大家要在家中常备一些治疗蚊虫叮咬的药膏、药水。孩子被蚊子叮咬后，要马上给他涂抹治疗蚊虫叮咬的药水。如果家中没有止痒药物，大家可以给他涂抹牙膏、芦荟汁、仙人掌汁，或者用苏打水进行清洗，都可以发挥止痒、消炎、消肿的作用。

孩子被蚊虫叮咬后，有的人会给孩子涂抹风油精或清凉油。尽管没有毒，也不会对孩子的身体健康造成损害，但如果风油精或清凉油进入孩子的眼睛、嘴巴里可就不好了。另外，风油精和清凉油的气味十分强烈，容易刺激孩子流眼泪，因此不要给年幼的孩子使用。

2.适当使用药物

有的孩子对蚊子过敏，被蚊子叮咬后可以用尤卓尔、无极膏等外用药进行涂抹。这些药物具有镇痛、消炎、止痒等功效，对治疗蚊虫叮咬效果很不错。而且这些药物所含成分对孩子的副作用较小。

但不要过于依赖药物的使用，以免频繁使用导致孩子出现不良反应或者产生抗药性。

3.避免发生感染

孩子被蚊子叮咬后，用手去抓挠有可能出现局部红肿、感染，有时还会有浓性分泌物渗出。情况严重的话，可以在医生指导下，服用适量药物消炎，同时及时清洗被叮咬的皮肤，涂抹红霉素软膏等药物。

为了避免孩子因为瘙痒抓破伤口，可以要想办法分散孩子注意力，一般10-15分钟后，孩子就不会感到痒了。

另外，大家要及时给孩子修剪指甲，防止他抓破伤口后造成继发感染。

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