孕妈咪养花，哪些能养？哪些不能养？这篇都说全了！

怀孕的时候心情难免会有些烦闷，一些孕妈妈就会找一些自己喜欢的事情做做，以转移的注意力，让自己有个愉悦舒畅的好心情。有不少孕妈妈会在家里养一些花，一方面是可以有些运动（浇水、修枝等），另一方面也可以修身养性、陶冶情操。需要提醒的是，孕期养花有不少注意事项，比如下面这些花就不能在孕期养殖。

孕期这些花不能养

1.易致敏的花

有些花比较容易导致过敏情况，而孕妇一旦出现过敏问题，就可能导致严重得不适，考虑到胎儿健康，还只能做保守治疗，药也不敢乱吃。所以在孕期，这些容易导致过敏的花少接触：紫荆花、天竺葵、五色梅、报春花、洋绣球等等。

2.有毒性的花

有不少花很好看，但是它的汁液、根茎等有着不小的毒性，孕期还是要少接触，家里有的最好能及时送走。孕期还是要以安全为主，下列有毒的花不建议养殖：万年青、夹竹桃、一品红、滴水观音、水仙、虞美人、黄杜鹃、郁金香等等。

3.香味浓的花

不少花都有着香味，其主要目的是吸引昆虫来帮忙授粉，而不少花为了增大授粉概率，就会散发出特别浓的香味。有研究发现，一般很强烈的花香都含有奇特的兴奋剂，孕妇长期闻这种香味，就可能导致过度兴奋，严重的会引起恶心头疼、影响食欲，对胎儿的健康不利。常见的有浓烈香味的花：昙花、香水百合、月季、玉丁香、茉莉等。

4.颜色艳的花

花都是五颜六色的，有些比较素雅而有些则比较艳丽，孕妈妈就要避免后者。这是因为孕妈妈长时间观赏颜色过于艳丽的花，大脑就可能一直处于兴奋状态，这可能导致失眠情况，进而出现免疫力下降的情况。所以这些颜色过艳的花也不适合：杜鹃花、报春花、牡丹、凤凰花等等。

5.有怪味的花

生活中大部分花通过蜜蜂授粉，所以散发出来的是香味；而有不少花是通过一些喜欢臭味的昆虫帮忙授粉，为此它们会发出异味。长期时间接触这些有怪味的话，孕妇会出现胃部不适，严重的还有干呕的情况。发出怪味的花有：南伍味子、马樱丹、石楠花等。

6.易致癌的花

有些花可能含有少量致癌物质，虽然并不像民间流传的那么可怕，但是孕期还是以大局为重，尽量不远离。一般来说你，这些花可能含有微量的致癌物质：黄花铁线莲、金果榄、曼陀罗、三梭、红凤仙花、坚荚树、阔叶猕猴桃、虎刺梅等。

孕期花卉推荐，对健康有利

孕期养花是非常好的习惯，而且只要挑选合适的花，对母亲、胎儿都非常有利：

1.能吸有害气体的花

有不少花可以清除室内的有害气体，比如甲醛、苯、氯、氟、二氧化硫、二氧化碳等等，如吊兰、芦荟、虎尾兰、龟背竹、常青藤、紫茉莉、半支莲、金橘、菊花、万寿菊、天南星、绿萝等。尤其是是吊兰、虎尾兰、芦荟，它们可以吸收室内进8成的有害气体，尤其是吸甲醛的能力。

2.有抑菌功能的花

不少花可以抑制一些致病菌的繁殖，比如白喉菌、结核杆菌、肺炎球菌、葡萄球菌等等，将它们种在家里可以帮忙杀灭空气中的细菌，预防孕妇患病。比较常见的抑菌花有：紫薇、柠檬、文竹、铃兰等等。

3.仙人掌/球

这里单独把它拎出来说，是因为仙人掌是非常优秀室内植物，一方面不用担心香味、颜色的烦恼，另一方面是在吸收二氧化碳的时候还会释放氧气，增加室内的含氧量。需要提醒的是，仙人掌表面有不少刺，栽培的时候还需要小心一些，以防被刺伤。

Tip：最后再提一句，尽量不要把花养在卧室，因为大部分植物夜间无法光合作用，会消耗氧气，对孕妇的健康反而不利。

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