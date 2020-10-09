孩子贪玩电子产品，到底是谁的错？

年初的疫情不仅让不少行业停摆，学校教育也不得不停滞下来，好在现如今有网课，让孩子们即便是不能出门也能学习。然而上网课就绕不开一件物品，就是电子产品，孩子一旦陷入其中就再难脱身。

相信每次谈到这个事情，家长们都是一肚子苦水，以前看到了还能教训一波，然后把电子产品收走了。而现在自从有了网课，根本管不住孩子，有时候甚至网课都结束了，孩子还是不肯上交，美其名曰在复习。

长期使用电子产品，不仅影响孩子的视力，还可能看到一些不该看的内容。此外还有些孩子会乱花钱，之前就看过一个报道，10多岁的孩子在网上给主播打赏数万元，直接把家底给败光了，为此很多人都吐槽现在的孩子太不省心了，但真的全是孩子的错吗？

♦ 对电子产品上瘾，并非孩子全责

很多家长都吐槽，孩子一看手机就停不下来，但导致这一情况并不全是孩子的错。

1.家长没有做好榜样

生活中有很多家长就对电子产品无法自拔，无论是在户外还是在家里，都盯着手机看。之前带孩子去培训班，看到个爸爸一直在打游戏，孩子下课了就没发现，于是两个人一个玩一个看，十分的忘我。等到游戏结束之后，爸爸一抬头发现孩子就在旁边，被吓了一跳：“你什么时候下课的？”而孩子似乎也习以为常，并没有说什么，拉着爸爸就走了。

如果家长对于电子产品十分痴迷，孩子就会非常好奇：这里面有啥啊，为啥爸爸妈妈那么喜欢？出于好奇阶段的孩子就会效仿，并且逐渐深陷其中。换句话，如果自己都把持不住，只是禁止孩子接触电子产品，那么这种双标行为对孩子是无效的。

2.游戏的诱惑太大

电子产品中有很多东西都诱惑着孩子，比如数不尽的动画片，玩不完的各种游戏。现如今为了增加用户粘度，游戏会设置各种奖励，搭配虚拟或者真实的玩家，会让孩子在期待中越陷越深。此外有些孩子在生活中得不到关注，父母缺乏关心，为了逃避现实、也为了能证明自己，孩子也会沉迷游戏。

3.孩子自控力欠佳

孩子们最容易有从众现象，一旦身边有同学或者朋友在玩某一款游戏，那么他们就可能参与其中，加上对游戏的诱惑抵抗力不足，很容易忘记学习和时间，慢慢的也就形成拖延、懒散的习惯。

♦ 如何让孩子正确使用电子产品

现如今除非带着孩子躲进深山老林里，否则很难完全脱离电子产品，所以我们要教导孩子合理使用的方法。

3岁前不建议使用

三岁前是孩子探索世界的时间，这个时候真实的世界才是他们需要的，电子产品里的虚拟世界还不能接触。而且电子产品的信息量很大，这个时候孩子接触会很快沦陷，影响视力和注意力的发展。

所以三岁前，最好不能让孩子接触电子产品，尤其是吃饭的时候，千万不要用动画片来诱惑孩子。另外这个时候要多培养孩子阅读的能力，休息的时候可以安排一些短途旅行，让孩子多多体验身边的事和物。

3岁以上控制时间

有些家长会说，一般孩子上幼儿园之后，一些作业会用到电子产品，这该怎么办？其实3岁以上的孩子可以慢慢接触电子产品了，只不过一定要注意控制时间，单次不超过10分钟，而且要有家长陪同，这样可以筛选有价值的内容，对孩子的成长也能有正面的意义。

5岁以上自我控制

等到孩子再大一些，家长们就要引导孩子学会自我控制。建议给孩子制定一个规定，确定每天看电子产品的时间，只要孩子遵循这个规定，就可以玩一些益智类的游戏，而如果打破了规则，那么下次就要减少使用时间。

除此以外，现在不少APP都有儿童模式，开启后就只会显示适合儿童的内容，并且还可以设定使用时间，家长们可以尝试用起来。

针对已经沉迷电子产品的孩子，家长们可以逐渐缩短使用时间，并且要想一些可以转移注意力的东西，比如安排一些亲子旅行、亲子阅读等等，让孩子逐渐体验生活中的快乐，慢慢忘掉电子产品。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)