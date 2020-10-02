孩子发烧，对乙酰氨基酚的剂量要搞清楚

对乙酰氨基酚(泰诺林等)是常见的解热镇痛类药，常用于治疗儿童发烧、头痛等。这类非处方药疗效确切，但注意不可过量服用，否则会发生不良反应或严重的肝毒性和肾毒性。以下是各位家长都需要知道的关于儿童使用对乙酰氨基酚的知识，一起来看：

什么原因会导致对乙酰氨基酚过量？

对乙酰氨基酚过量会在眨眼间发生。考虑以下情况：

△ 赶时间

如果你读错了说明书，没有仔细测量药物，两剂药放得太近，或者你没有意识到另一位家人已经给孩子喂过药了，可能会不知不觉地给孩子服用了太多的对乙酰氨基酚。

△ 和其他药物混合

如果孩子有各种感冒症状，你的本能反应可能是把对乙酰氨基酚与非处方药结合起来。如果多种药物含有对乙酰氨基酚，这可能导致超量服用。另外，不建议6岁以下的儿童口服咳嗽和感冒药，因为可能有严重的副作用。

△ 服用成人药

儿童用药绝对不是成人的缩小版！如果你给孩子服用成人对乙酰氨基酚，可能会导致用药过量。

△ 认为越多越好

如果你对对乙酰氨基酚推荐剂量的表现不满意，可能会增加剂量或频率，从而导致意外的过量用药。

△ 孩子把药物误认为是糖果或果汁

当孩子把对乙酰氨基酚误认为是安全的食物或饮料时，经常会出现过量用药。当成年人服药后未妥善放好，可能会发生这种情况。

对乙酰氨基酚的推荐剂量是多少？

如果给孩子服用对乙酰氨基酚，请仔细阅读说明书，根据孩子当前的体重确定正确的剂量。一般来说，可以每4小时重复一次，但在24小时内不应超过5次。

如果对乙酰氨基酚的剂量太大会发生什么？

太多的对乙酰氨基酚会在数小时内引起胃部刺激，几天内导致肝脏损伤。

如果你担心对乙酰氨基酚可能过量，或注意出现服用过量的早期迹象或症状，比如恶心、呕吐、嗜睡和24小时内右上腹部疼痛等，请立刻就医或叫救护车。如果可能的话，注意产品中对乙酰氨基酚的浓度，以帮助毒物控制或急救人员评估孩子的情况。如果寻求医疗帮助，请随身携带药瓶。

在医院里，服用过量对乙酰氨基酚的儿童将进行血液测试，以确定其血液中的浓度是否有毒。如有必要，可以使用解毒剂来逆转对乙酰氨基酚的作用。

如何预防对乙酰氨基酚过量使用？

在给孩子服用对乙酰氨基酚之前，要考虑他或她是否需要。例如，治疗发烧儿童的主要目的是提高他或她的舒适度，而不是使他或她的体温正常化。此外：

* 知道孩子现在的体重。遵循药物说明和基于体重的剂量建议。

* 使用孩子的药物随附的测量装置。不要用家用茶匙来测量液体对乙酰氨基酚。

* 当孩子服用其他含有对乙酰氨基酚的药物时，不要再给他服用对乙酰氨基酚。

* 不要给孩子服用成人配方的对乙酰氨基酚。

* 使用药物后，及时将其存放在儿童够不到的原始容器中。

* 谨慎使用对乙酰氨基酚，并在过量用药的情况下及时治疗，以防发生悲剧。

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