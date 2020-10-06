想要娃骨骼更强壮，快鼓励ta运动吧!

英国布里斯托尔大学的研究人员在JAMA网络公开赛上发表的一项研究表明，早年高强度的体力活动可能有助于最大限度地提高髋关节的峰值强度，并预防老年骨质疏松症。

这项研究分析了2569名90年代儿童健康研究参与者的数据，发现从12岁开始花更多的时间做中等强度到剧烈强度的体力活动(MVPA)与25岁时髋关节更强壮有关，然而，花在低强度活动上的时间与成人髋部力量的相关性不太明显。

骨量峰值发生在成年早期，被认为是日后骨折和骨质疏松症风险的标志。其中，骨质疏松性髋部骨折的经济负担很重。

青春期MVPA更重要

研究人员研究了健康个体的数据，这些人在12岁、14岁、16岁和25岁时用加速度计进行了四次测量，并将其作为临床评估的一部分。这是一种测量人戴着它的整个过程中的动作的装置。

研究人员还发现证据表明，青春期MVPA在成年期比MVPA更重要，而且青春期早期的MVPA可能比晚期更重要。还有一些证据表明，在25岁时，较高的冲击力活动与髋关节更强壮有关。

青少年时期进行高强度运动可促进骨骼发育

艾哈迈德·埃尔哈基姆(Ahmed Elhakeem)博士表示，“在90年代的儿童中，从12岁开始，多年来反复进行加速度计评估的独特性，使我们能够描述在不同的体力活动强度下度过的早期生活轨迹，并研究这与成人髋部力量的关系。研究结果强调青少年时期是通过高强度运动促进骨骼发育的一个潜在的重要时期，这将有益于未来的骨骼健康，并在以后的生活中预防骨质疏松症。我们还证实了其他研究表明MVPA的水平会随着青春期而下降。我们的研究结果表明，支持年轻人在这个年龄保持活跃是非常重要的。”

支持和鼓励年轻人更积极地参加体育活动

英国皇家骨质疏松学会(ROS)的弗朗西斯卡汤普森(Francesca Thompson)说：“ROS目前正与英格兰公共卫生部门密切合作，以审查运动对儿童骨骼健康的重要性。这项研究的发现是受欢迎的，因为他们提供了进一步的证据，即儿童在青春期早期需要进行中等强度到剧烈强度的体育活动，以便在以后的生活中最大限度地提高骨骼强度，并减少疼痛性骨折的风险。支持和鼓励年轻人更积极地参加体育活动，是骨骼健康的优先事项。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)