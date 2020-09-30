这七件事一定要做好，对孩子影响巨大！

生活中，妈妈大多会认真照顾孩子的饮食起居，但是却忽略自己言行对孩子的影响。事实上有研究证实，母亲的性格、语言和行为会影响孩子的一生。那么妈妈们要怎么做，才能给孩子正向引导呢？

1.忘记烦恼

妈妈回到家里，不要把单位的烦心事带回家里，跟宝宝要良好互动相处，可以和宝宝快乐玩耍，从而忘记烦恼。

2.珍惜孩子的荣誉

当孩子兴高采烈的向妈妈炫耀自己的成功时候，妈妈应该多多鼓励，这是孩子内心的骄傲，想和妈妈分享一下自己的快乐和成果。妈妈可以借此机会让孩子知道成功的喜悦，鼓励他继续努力。

3.“无知”的妈妈

当孩子问妈妈问题时候，可以假装不知道，陪孩子一起动脑筋，一起查阅书籍或借助于网络，这样就可以与孩子一起解决问题，授人以鱼不如授人以渔。如果妈妈自己洋洋得意说出答案，这对孩子的成长没有好处，几次之后，孩子就肯向妈妈问题变得很自卑。

4.情绪稳定

当孩子告诉妈妈今天某些事情搞砸的时候，一定要克制自己的情绪，妈妈的情绪会影响到孩子，孩子这时正紧张地观察着妈妈的脸色呢~

妈妈可以深呼吸，然后和孩子一起看看事情是如何搞砸的，然后找出解决办法，这样孩子以后也会多多和妈妈交流。

5.帮孩子缓解情绪

当孩子遇到一些重要的事情表现出紧张的情绪时候，妈妈可以多多陪伴孩子，鼓励他增加自信，也告诉孩子当年自己也很胆怯，这样孩子就会知道胆怯是每个人都会有的，心里自然而然就会放松。

6.勇敢面对失败

当孩子遭受失败或挫折时，妈妈要告诉孩子一定要从中吸取教训。只有从失败中得到经验才能避免更多的失败，吃一堑长一智的道理要告诉孩子。失败不是人生的终点，人的一生会经历无数次失败，要勇敢面对失败。

7.尊重孩子

妈妈千万不能成为专制的“皇帝”，不然孩子缺乏主见，缺乏是非判断能力。

母亲在孩子面前要收敛起自己的锋芒，成为真正意义上的母亲。母亲在孩子面前，不是在谈判桌前，不需要用批评、挑剔和要求完美的眼光去看待孩子，咄咄逼人的态度、尖酸刻薄的语言、驾驭一切的行为和自以为是的判断，对孩子的自尊、自信的伤害远大于应试教育。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)