小心！快餐正蚕食孩子的健康

健康日报消息称，新的政府数据显示，经过一段时间的改善，美国孩子们吃的快餐和21世纪初一样多。研究人员发现，从2003年到2010年，美国儿童对快餐热量的摄入量从平均每天14%下降到11%以下。然而这一趋势是短暂的，到2018年，这一数字又回升到14%。

这项由美国国家卫生统计中心（NCHS）进行的研究并没有深入到潜在的原因。但其他研究提供了一些线索，说明是什么推动了这种逆转。康涅狄格大学陆克文食品政策和肥胖中心的研究员Frances Fleming-Milici说：很可能是社交媒体和“数字营销”发挥了作用。很难弄清楚孩子们在智能手机上有多少快餐的广告。

1.“接触”快餐几率变高

但是最近陆克文的一项研究发现，70%的青少年在社交媒体上“接触”食品和饮料品牌，这意味着他们关注这些品牌，或者“喜欢”或分享他们的内容。超过半数的孩子说他们和快餐品牌有过接触。

陆克文的另一项研究发现，2010年至2016年，父母为孩子购买快餐的比例有所上升。到2016年，91%的家长表示，他们上周曾在美国四大快餐连锁店之一给孩子买过饭菜。

Fleming-Milici说，近年来，快餐公司一直在为孩子们推广“健康”的副食品和饮料选择。在这项研究中，由于这些政策，大多数父母打算更频繁地购买快餐，为此与2010年相比，2016年父母购买了更多的健康食品。

2.快餐消费量调查

在8月14日的一份数据简报中公布的新发现是基于对一项正在进行的联邦卫生调查的回应。每隔几年，它都会向具有全国代表性的美国人样本询问他们的健康状况和生活习惯。

调查发现，在2015年至2018年期间，超过36%的2-19岁的年轻人食用快餐，其中青少年的消费量比年轻儿童大。Fleming-Milici称，包括快餐店在内的食品公司都加大了目标电视的营销力度。

3.快餐食品的危害

如果美国孩子吃更多的快餐，我们有理由开始担心他们的身体健康，因为传统的汉堡和薯条餐通常含有脂肪、钠和糖。休斯顿德州儿童医院的儿科营养师克里Kristi King说：“如果经常食用热量和脂肪含量较高的食物，会导致儿童肥胖。”

除了肥胖，还有一个问题就是孩子们要得到他们需要的营养。同时也是营养与营养学研究院发言人的King说：如果他们摄入了脂肪和糖，就会取代营养丰富的食物。

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