孕妈贫血，宝宝也会遭殃！补铁real重要

一项调查孕妇孕期贫血对婴儿贫血影响的研究发现，贫血是比早产或低出生体重（LBW）更重要的危险因素，孕妈咪们千万要重视起来！

孕期贫血的发病率高达62%

由孟席斯健康研究学院（Menzies）领导，这项研究将来自北领地（NT）三个偏远的凯瑟琳东部土著社区的170个母子对应的母子数据联系起来，包含从受孕到两岁（共计1000天）的每个孩子的纵向视图。

皇家达尔文医院的主要作者和医学注册官马丁·汉森（Martin Hansen）博士与Menzies合作，他表示，研究发现在社区中，孕期贫血的发病率很高，怀孕晚期的母亲血红蛋白和6个月大的婴儿的血红蛋白之间有很强的相关性。孕期贫血对母亲和婴儿都有相当大的不良后果，最常见的原因是缺铁。研究人员发现这些地区的孕产妇贫血患病率高达62％，高得惊人。

母亲贫血，所生宝宝贫血几率极高

“我们还发现，与非贫血母亲所生的孩子相比，如果母亲在孕晚期患上贫血，那么六个月大的孩子发生贫血的几率翻了四倍。此外，研究还发现孕期贫血与12个月和24个月大的儿童贫血几率增加有关。”

合著者兼Menzies首席研究员，特雷瑟·凯恩斯（Thérèse Kearns）博士说，这项研究发现了两个重要的发现：孕期母体贫血患病率高得令人难以接受；孕期母体贫血与婴儿贫血有关，而婴儿贫血以前并未被认为是导致北领地土著居民和托雷斯海峡岛民儿童贫血高发病率的危险因素。

研究者强调孕妇和婴儿补充铁的重要性

凯恩斯博士强调了考虑孕期贫血的重要性，在孕妇和婴儿补充铁是最佳实践指南：“补铁对预防缺铁性贫血是有效的，但目前还不推荐作为北领地土著和托雷斯海峡岛民妇女孕期或婴儿期的常规补充。针对儿童的现行政策和最佳实践指南仅着重于低出生体重儿童和早产婴儿，以识别有风险的婴儿。我们的研究表明，目前只对出生体重低或早产的儿童进行一个月大的预防性补铁的做法，如果扩大到贫血母亲所生的儿童中，将会有更大的益处。”

这项研究——《孕期贫血：澳大利亚土著儿童贫血的危险因素比低出生体重或早产明显更大》最近发表在《妇幼健康杂志》上。

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